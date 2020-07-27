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В Дубровенском районе проводится месячник по обеспечению безопасности, условий и охраны труда в организациях

27.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе проводится месячник по обеспечению безопасности, условий и охраны труда в организациях

В организациях Витебской области в I полугодии 2020 года отмечен рост производ­ственного травматизма. В результате несчастных случаев погибло 8 человек, тяжелые травмы получило 44. Также отмечается увеличение количества тяжелых производственных травм, полученных в результате ДТП — 25% от всех случаев. Расследования показали, что часто причиной несчастных случаев становится невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда и нарушение производственной дисциплины. В текущем году в Дубровенском районе случаев травматизма не зарегистрировано, что говорит об эффективности профилактических мер в области охраны труда.

Во исполнение распоряжения райисполкома от 30 июня 2020 года в районе проводится месячник по обеспечению безопасности, условий и охраны труда в организациях района в период проведения массовых работ по уборке травяных кормов и сельскохозяйственных культур.


В Дубровенском районе проводится месячник по обеспечению безопасности, условий и охраны труда в организациях

Мобильная группа, в состав которой входят представители  управлений по труду, занятости, социальной защите и по сельскому хозяйству и продоволь­ствию райисполкома, районного объединения профсоюзов и заместитель начальника Оршанского межрайонного отдела Витебского областного упра­вления Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Евгений Стасюк, систематически проводит мониторинг условий труда и со­блюдения требований законодательства об охране труда в сельхозорганизациях Дубровенского района.

Как отметил Е.Стасюк, «цель мобильной группы — помочь руководителям организовать уборочную кампанию на высоком уровне. Ведь в приоритете здоровье и жизнь людей, а не дисциплинарные взыскания».

В ходе мониторингов прежде всего обращается внимание на проведение внеплановых инструктажей по охране труда с привлекаемыми к уборке зерновых и заготовке кормов; обеспечение противопожарного режима в сельхозорганизациях, уком­плектование объектов и техники первичными средствами пожаротушения, медицин­скими аптечками; обустройство мест кратко­временного отдыха, обеспечение тружеников горячим питанием и питьевой водой; проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осви­детельствований водителей, механизаторов и других работников, занятых в уборочной кампании.


В Дубровенском районе проводится месячник по обеспечению безопасности, условий и охраны труда в организациях

Под особым контролем — допуск к работе на сельскохозяй­ственной технике работников с соответствующей квалификацией. Не прошедшим производ­ственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда запрещен допуск к работе на машинах и механизмах. Евгений Стасюк отметил, что выявлены факты неиспользования работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты.

—Это довольно показательный случай, — заметил он. — Мы установили, что работники получили спецодежду, но не используют ее.

Это является нарушением законодательства. Данный вопрос должен находиться на постоянном контроле у руководителей сельхозорганизаций, — сказал Евгений Григорьевич и добавил: — В деле охраны труда нет мелочей, и каждый должен внимательно относиться к собственной безопасности. По итогам мониторинга руководителям сельхозорганизаций выданы рекомендации. Выявленные нарушения должны быть устра­нены в течение месяца, а мобильная группа проинформирована о результатах. Мобильная группа продолжает свою работу.

Яна ГУРСКАЯ

 
 
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В организациях Витебской области в I полугодии 2020 года отмечен рост производ­ственного травматизма. В результате несчастных случаев погибло 8 человек,
 
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