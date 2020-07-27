Оригинальный рисунок олимпийских колец продали на аукционе за 200 тысяч евро





Фото: Официальный сайт Международного олимпийского комитета





пишет Вечерняя Москва. Рисунок выполнен на белом фоне размером 21 на 27,5 сантиметра. На полотне изображены пять переплетающихся цветных колец. Считается, что каждое из них символизирует части света,Вечерняя Москва.





Так, синее кольцо ассоциируют с Европой, черное — с Африкой. Красное обозначает Америку, зеленое — Австралию и желтое — Азию. Однако в официальном справочнике Международного олимпийского комитета (МОК) цвет колец не ассоциируют с частями света. Основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен показал кольца в 1913 году в издании «Олимпийского обозрения», будущий символ Игр был представлен лишь в 1920 году, передает ТАСС.





Отмечается, что в рамках аукциона за 2,5 тысячи евро также продали олимпийский факел летних Игр 1980 года в Москве.



