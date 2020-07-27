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Артемий Дрозд: «Мы давно стремились к этой победе»

27.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Кировский СДЮШОР давно стремился к победе в чемпионате Белоруссии и добился своего. Такое мнение высказал футболист СДЮШОР Артемий Дрозд в разговоре с корреспондентом BSRussia Иветтой Акуловой.

«Эмоции зашкаливают, играли вшестером, было очень тяжело. Мы давно стремились к этой победе! И добились своего! В дальнейших планах — отдых на пару дней и подготовка к чемпионату России. К следующему этапу российского чемпионата планирую вернуться в стан ЭЛМОНТа», — прокомментировал футболист.

Артемий Дрозд в финальной серии до двух побед отметился двумя забитыми мячами в воскресном поединке серии «Гроднооблспорта» против СДЮШОР. В первом матче кировский клуб одолел гродненцев со счетом 3:2, во втором матче был сильнее — 4:1.

В повторении прошлогоднего финала CДЮШОР — «Гроднооблспорт» в сезоне-2020 сильнее оказались футболисты из Кировска, которые завоевали заветный титул чемпионов Белоруссии. Бронзовые награды взял «Брест», обыгравший по итогам серии «Щучин»  5:6, 5:5 (3:2 по пен.), 6:3.

https://bsrussia.com

 
Теги: Брест
 
 
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Кировский СДЮШОР давно стремился к победе в чемпионате Белоруссии и добился своего. Такое мнение высказал футболист СДЮШОР Артемий Дрозд в...
 
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