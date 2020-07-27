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В Беларуси с 1 августа повышаются пособия на детей до 3-х лет

27.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси с 1 августа повышается размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сообщило Минтруда и соцзащиты.

Сумма ежемесячного пособия на первого ребенка увеличивается с 405,48 до 427,84 рубля, на второго и последующих – с 463,4 до 488,96 рубля, на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет - с 521,33 до 550,08 рубля, пишет afn.by
Данные размеры пособий будут действовать до 31 января 2021 года включительно. Размеры этих выплат пересчитываются дважды в год - с 1 февраля и с 1 августа.

Государственные пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, составляют: на первого ребенка - 35% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал; на второго и последующих детей - 40%; на ребенка-инвалида, независимо от очередности его рождения, - 45%.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в II квартале 2020 года составила Br1222,4 и увеличилась в сравнении с IV кварталом 2019 года на 5,5%.
 
 
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В Беларуси с 1 августа повышается размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сообщило Минтруда и соцзащиты.
 
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