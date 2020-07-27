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Вступает в силу договор о полном прекращении огня на Востоке Украины

27.07.2020 09:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. 27 июля вступает в силу договор о полном прекращении огня в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее соглашение 22 июля приняла Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Вступает в силу договор о полном прекращении огня на Востоке Украины

Вступает в силу договор о полном прекращении огня на Востоке Украины

Кроме того, будет запрещена наступательная и разведывательно-диверсионная деятельность, а также размещение тяжелой артиллерии в населенных пунктах.

Положения договора будут соблюдаться на весь период до полного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Вступает в силу договор о полном прекращении огня на Востоке Украины

Участники переговоров подчеркнули, что режим полного прекращения огня является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей.

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Новости Украины. 27 июля вступает в силу договор о полном прекращении огня в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее соглашение 22...
 
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