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Вступает в силу договор о полном прекращении огня на Востоке Украины
Источник материала: СТВ
Новости Украины. 27 июля вступает в силу договор о полном прекращении огня в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее соглашение 22 июля приняла Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Кроме того, будет запрещена наступательная и разведывательно-диверсионная деятельность, а также размещение тяжелой артиллерии в населенных пунктах.
Участники переговоров подчеркнули, что режим полного прекращения огня является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей.
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Новости Украины. 27 июля вступает в силу договор о полном прекращении огня в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее соглашение 22...
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