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В Калинковичах мальчик застрял в заборе, понадобилась помощь спасателей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 июля примерно в полпервого дня в Калинковичах ребёнку потребовалась помощь спасателей.
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Прибывшие спасатели с использованием гидравлического инструмента разжали прутья забора и освободили ребёнка. Его состояние удовлетворительное, медпомощь не потребовалась.
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Новости Беларуси. 26 июля примерно в полпервого дня в Калинковичах ребёнку потребовалась помощь спасателей. По сведениям Гомельского ОУМЧС, 5-летний мальчик...
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