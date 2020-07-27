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Пикет Дмитриева прошел в Минске
Источник материала: Партизан
Дмитриев заверил, что альтернативных кандидатов не удастся поссорить.
Один из создателей группы NRM Пит Павлов во время пикета исполнил несколько композиций, пишет
На пикете также присутствовала Татьяна Короткевич, доверенное лицо Дмитриева и сопредседатель кампании "Говори правду".
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Дмитриев заверил, что альтернативных кандидатов не удастся поссорить.
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