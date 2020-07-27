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«Хочу, чтобы мой прах развеяли над этим полем». Как болеют за местный футбольный клуб в Барановичах
Источник материала: Tut.by
Белорусский футбол многими воспринимается исключительно по большим клубам вроде БАТЭ, «Шахтера», минского и брестского «Динамо». Многие же вообще активно болеют за команды из других стран. Но футбольная жизнь бьет ключом и в десятках провинциальных городов Беларуси, чьи команды даже не приближались к выходу в «вышку». Несмотря на это, у них есть преданные болельщики и фанаты, которые колесят за любимыми клубами по всей стране. Вместе с
«В Лиде едва не испортили свадьбу, начав фотографироваться с молодоженами»
Виталий Петровский — личность в барановичском околофутболе знаковая. Он ходил на футбол еще при Советском Союзе, в непростые «девяностые» и продолжает делать это до сих пор.
— Футбол — это, по сути, вся моя жизнь, — говорит Виталий. — Когда все дети смотрели мультфильмы, мне приходилось с папой смотреть игры. Помню, как Иван Жекю отбил пенальти в матче со «Спортингом», и минское «Динамо» в 1984-м вышло в 1/8 финала Кубка УЕФА. Это для меня был праздник «Дюшеса»!
Свой футбол при СССР в Барановичах тоже был, но местные команды достижениями никогда не отличались. Однако, как вспоминает болельщик, в городе развлечений особо не было, и люди массово шли на матчи.
— Тогда возле поля находились лавочки, и милиция рассаживала зрителей по секторам. Алкоголь не был запрещен. Люди кричали, болели, но до драк не доходило. Для детей футбол был праздником. Пьяные мужики часто теряли монетки, и под трибунами можно было разбогатеть, — улыбается собеседник.
Девяностые не отразились на истории местного клуба положительно, а вот в начале «нулевых» произошла целая революция в локальном футболе — в 2003-м Андрей Хлебосолов впервые вывел «Барановичи» в первую лигу чемпионата Беларуси, а в следующем году у команды появились свои фанаты. Одним из основателей движения и стал Виталий Петровский.
— Улица Наконечникова стала родиной местного фанатизма, — ностальгирует по тем временам Виталий. — Все мы жили там и прекрасно знали друг друга. Так что фанатское движение началось с северных Барановичей, а потом уже начали подтягиваться с других районов. Первый выезд состоялся 1 мая 2004 года — в Лиду. Просто сели в «дизель», поехали и добрались за три часа. Тогда там был День города, и мы едва не испортили какую-то свадьбу, начав фотографироваться с молодоженами. Может, это и к лучшему было? Ведь зачем эти скучные фотографии с гостями, многих из которых видишь первый и последний раз в жизни?
Фанаты сразу наладили с командой дружеские отношения и даже придумали для нее цвета, в которых клуб выступает до сих пор.
— После того матча с «Лидой», против которой парни играли в черно-белой форме, мы подошли к Хлебосолову поговорить насчет цветов. Он сказал, что можем выбрать любые. Подумали, раз «Локомотив» был «красно-белым», а «Текстильщик» — «бело-синим» (клубы, представлявшие Барановичи во времена СССР — Прим. TUT.BY), значит, будем «красно-синими». В клубе согласились, и мы сразу пошили «розы» за дурные деньги в Жлобине — четыре доллара за шарф. Партию в 30 штук расхватали, и мы еще трижды дозаказывали их в Москве. Качество первых шарфов было не очень, но мы, тем не менее, уже отличались от других «движей». У многих фанатов и такого не было, — утверждает Виталий.
Фаны так сдружились с командой, что нередко ехали с гостевых матчей в одном автобусе вместе с футболистами. К примеру, из Кобрина в Барановичи вместе с игроками возвращалось более 30 болельщиков. Футболисты, по словам собеседника, к такому массовому соседству относились лояльно. Подобное в высшей лиге представить нереально, но в белорусском «миноре» всегда царила особая, душевная атмосфера. Эти слова герой подкрепляет еще парочкой сочных историй:
— Когда мы в 2005-м играли кубковый матч с МТЗ-РИПО в Минске, то вход неожиданно стал для нас платным. И футболист Сергей Сергель за свои деньги купил фанатам двадцать билетов. Для нас он — настоящая легенда. Жил в Минске, имел небольшой бизнес на строительном рынке, но приезжал на игры в любом состоянии и больше всех забивал. А еще был у нас такой игрок Андрей Сладинский, который позже судьей стал. Талантливый рифмоплет. Сочинял огромные стихи и придумал нам заряды, которые мы использовали на секторе. Но потом от них пришлось отказаться — слишком длинные.
«Чем свежее на тебе Lonsdale, тем лучше. И желательно, чтобы не китайский»
Виталий говорит, что в «нулевых» на домашние матчи спокойно приходило больше сотни фанатов. Причем на секторе была не только молодежь, но и индивидуальные предприниматели, и состоятельные люди, для которых футбол был отдушиной после семейной рутины. В какой-то момент дошло до того, что желающих попасть на фанатский сектор стало так много, что некоторых даже пришлось отсеивать. Как по дресс-коду.
— Я был военным, и это накладывало отпечаток. Как правильно нужно было одеваться? Вы что?! Это же кэжуал! Английские бренды, — объясняет особенности фанатского гардероба Петровский. — Чем свежее на тебе Lonsdale, тем лучше. И желательно, чтобы не китайский. Если кто-то приходил в неадекватном состоянии или в трениках, говорили: «Иди домой и не позорь нас!» Человек пятнадцать могли так отсеять.
Виталий утверждает, что благодаря футболу сумел посетить порядка 90 из 118 белорусских райцентров. Больше всего ему понравилось в Полоцке, Слониме и Круглом.
— Футбол меня чем привлекает? Путешествиями, — делится он. — Я посещал такие города, в которых, как казалось, смысла нет бывать. Ну, какой умалишенный человек поедет в Круглое? Его и на карте-то не каждый найдет. А мы там были года три назад. И это город-сказка, который всем советую посмотреть. Стадиончик находится в парке. Там же — пруд, в пруду — карпы, и ни у кого нет желания травить эту рыбу. А еще наш любимый выезд был в Несвиж. Местный стадион расположен, как стало потом известно, возле какого-то заповедника. Но мы этого не знали. Жарили шашлыки и в итоге случайно подпалили остров с камышами. Рядом заброшенная воинская часть и дворец, тогда еще закрытый на реконструкцию. Ну, что еще там было делать?
«Барановичи» никогда не участвовали в еврокубках, и, по словам Петровского, за последние 30 лет лишь раз съездили за рубеж — в 1989-м команда в гостях провела товарищеский матч с «Мотором» из польского Люблина. Невомозможность поболеть за родной клуб за границей фанат компенсирует трипами в поддержку сборной Беларуси. Так Виталий уже побывал в 26 странах, посетив, к примеру, Испанию, Францию, Грузию, Хорватию… Он мечтает об участии «Барановичей» в еврокубках и признается, что ради поездки на условные Фарерские острова готов будет даже взять кредит.
Петровский уверяет, что ни за что не согласился бы болеть за более сильный клуб, и родными называет две команды: «Барановичи» и сборную Беларуси.
— Я локальный патриот. Кто-то любит рыбалку, кто-то гаражи, но ни одно, ни второе — не мое. Вот она — моя жизнь, — показывает руками на поле собеседник. — Я родился здесь и умру здесь. И если будет возможность, я бы хотел, чтобы мой прах после смерти развеяли над этим полем, как это делают на некоторых стадионах в Англии и Германии.
«В детстве было два кумира: Зидан и Александр Чудук»
В популярном польском фанатском журнале «To my kibice» в 2019 году опубликовали материал, посвященный барановичскому околофутболу. Заинтересовал поляков, правда, не столько сам «движ», сколько красочные перфомансы, время от времени появляющиеся на фан-секторе «Барановичей».
Так, к примеру, на огромном полотне можно было увидеть изображение Абрахама Симпсона (того самого деда из американского мультфильма) с тату в виде эмблемы «Барановичей», и огромной надписью под ним: «Мода пройдет — фанатизм никогда». Или изображенного на баннере знаменитого писателя Чарльза Буковски — с сигаретой, в клубной футболке и с пивом в руках. За всеми этими культурными подтекстами и стадионным постмодерном стоит местный фанат Максим Салаш.
— В первой половине «нулевых» футбол в Барановичах был на подъеме. В 2003-м команда впервые после развала СССР вышла в первую лигу, и все обсуждали ее результаты, — вспоминает Максим. — Пришел как-то с одноклассниками на стадион, и мне понравилось. Так я «кузьмовал» (был простым болельщиком, не относящим себя к фанатскому движению — Прим. TUT.BY) до 2007-го, а потом попал на фанатский сектор. Мне хотелось купить шарфик, а «розы» первому встречному не продавали. С того времени и начал гонять за команду. Сколько выездов у меня, точно не знаю. Давно не считал, но что-то в районе сотни.
Максим вспоминает, что в детстве так увлекся командой, что начал собирать вырезки, программки с матчей «Барановичей» и номера самиздатовской болельщицкой газеты, которую выпускал будущий политолог Игорь Тышкевич.
— Серьезно всем этим жил, — вспоминает Максим. — Когда меня родители отправляли в деревню, приходилось из-за плохого интернета залазить на горку, чтобы как-то на телефоне открыть неофициальный сайт ФК «Барановичи», узнать результаты и почитать новости. В детстве у меня было лишь два кумира: Зинедин Зидан и наш Александр Чудук. Это был просто супернападающий, забивавший очень много голов. Несколько лет назад он закончил карьеру, и после его прощального матча я даже выбежал к полю, чтобы сделать с ним фото на память.
На любовь Максима к родной команде не повлиял даже временный переезд в столицу, связанный с учебой в Минском инновационном университете. Он все равно постоянно посещал матчи клуба, а после возвращения в Барановичи в 2014-м решил делать перфомансы и интернет-афиши.
— В фанатизме обычно креативят, исходя из каких-то внутрифутбольных клише. И когда стало тесно в них находиться, решил выходить из рамок, отталкиваясь от своего кругозора, — размышляет Салаш. — В тех же афишах для наших страниц в соцсетях хотелось подколоть соперников. На гербе Жлобина нарисован корабль, а на афише мы изображали разбитую или сожженную галеру, перед матчем с «Мостами» — сгоревшие мосты. А незадолго до выезда в Слоним запустили в сеть изображение с персонажем картины Эдварда Мунка «Крик». Запихнули его в автобус, и он уехал в Слоним. Картинка как бы иллюстрировала бардак, глум и веселье, царящие на выезде. Ведь с точки зрения обычного человека мы маргиналы и возмутители спокойствия.
Перфомансы с Шагалом и Буковски, фанатские журналы
В интеллектуальном подколе Салаш пошел еще дальше и в 2018-м вместе с ребятами любопытным образом пошутил над бывшим полузащитником «Барановичей» Ильей Кухарчиком, выступающим сейчас за жодинское «Торпедо-БелАЗ». Плакат отсылает к работе Марка Шагала «Над городом», на которой изображен сам Шагал, пролетающий с супругой Беллой над Витебском. В фанатской интерпретации чету Шагалов заменил сам Кухарчик, летящий над городской застройкой в футбольной форме.
— История простая: после завершения сезона-2017 была встреча команды с болельщиками. Во время нее Илья нехорошо отозвался о команде, дескать, буду уходить: «Что мне эти «Барановичи»?!» В итоге его подписал «Витебск», и отдал нам же в аренду, — вспоминает Максим. — Казалось, что конфликт был улажен, но уже в середине сезона он перешел в «Белшину» — к нашим принципиальным соперникам. Тогда и был сделан этот плакат. Картинкой нам хотелось показать, как карьера Кухарчика пролетела над Витебском.
Но на мемах и интернет-плакатах Салаш не остановился и попробовал себя в более монументальных и красочных композициях. Так на фан-секторе появился сам Чарльз Буковски, переодетый в форму «Барановичей» и с традиционной сигаретой в руках.
— Буковски мне нравился, когда я еще был студентом. А потом, пару лет назад, вышел его сборник в переводе на белорусский язык, — рассказывает Максим. — Я начал гуглить больше информации о нем и нашел монолог писателя о стиле, который мы тоже разместили на баннере. Не все восприняли это однозначно, потому что для многих Буковски человек неизвестный. Но кто знает, тому понравилось.
— И где сейчас находится ваш баннер с Буковски? — спрашиваю у Максима.
— А мы уничтожаем баннеры с перфомансов, — говорит фанат. — Второй раз их уже не вывесишь, и что с ними делать? В этой скоротечности есть своя фишка. На перфоманс уходит много трудов, времени, денег, но его жизнь по итогу коротка. Поднял на две минуты, свернул — и все.
Салаш рассказывает, что в его загашнике еще множество идей, которые можно осуществить в формате перфоманса, но из-за ремонта стадиона «Барановичи» весь второй круг проведут в выездных матчах, и реализовать что-то из задуманного можно будет лишь в следующем сезоне.
Что любопытно, у барановичской фанатской группировки Good fellas есть даже свой журнал (фанзин) Madness, за который тоже отвечает Максим. С 2013-го выходили самиздатовский журнал «Сектор 1» и фан-программка Ultra, в которых публиковались отчеты с матчей и патетические материалы о том, как важно поддерживать команду на выезде.
— В итоге мы доросли до формата альманаха, который называется Madness. Он начал выходить в 2017-м. Периодичность — раз в год, но пока тема заглохла, — говорит Салаш. — Альманах никому особо не нужен в Барановичах, и его выпуском я занимался практически самостоятельно, оплачивая печать в типографии. Но, думаю, парням в любом случае через пару лет будет приятно открыть журнал, почитать о себе и посмотреть фотографии. Все-таки это летопись «движа».
Красочными перфомансами «Барановичи», выступающие в глубоком миноре, прямо сейчас могут дать фору даже многим клубам высшей лиги. Парадокса в этом собеседник не видит.
— Может, в том, что мы такой андеграундный клуб, даже есть своя привлекательность. Мы же очень старые. Старше нас из ныне существующих клубов в Беларуси лишь минское «Динамо», и мы, кстати, в один день были основаны с белградским «Партизаном», — рассказывает Салаш. — В сущности, футбольный клуб — это в первую очередь идентичность. Все меняется: тренеры и игроки приходят и уходят, плохие времена сменяют хорошие. Неизменными остаются только название и цвета клуба, которые носишь не только на шее в виде шарфа, но и в сердце.
Максим из тех болельщиков, кто никогда не променяет свою команду на гранда из элиты, как это иногда происходит в некоторых белорусских городах. Он абсолютно равнодушен к успехам «Динамо» из областного Бреста, и признается, что никогда не будет болеть за брестчан:
— Не вижу никакой проблемы, чтобы болеть за команду из минора. Я радуюсь нашим победам так, как люди радуются им в высшей лиге. И буду поддерживать команду в любом случае. Даже если «Барановичи», не дай Бог, окажутся на первенстве области. Но мы не дадим распасться клубу. Уже несколько лет подряд на первенстве города выступает команда, основанная фанатами. И если вдруг «Барановичи» развалятся, мы сразу же заявимся на область или во вторую лигу.
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