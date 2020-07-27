«Хочу, чтобы мой прах развеяли над этим полем». Как болеют за местный футбольный клуб в Барановичах

Источник материала: Tut.by

Белорусский футбол многими воспринимается исключительно по большим клубам вроде БАТЭ, «Шахтера», минского и брестского «Динамо». Многие же вообще активно болеют за команды из других стран. Но футбольная жизнь бьет ключом и в десятках провинциальных городов Беларуси, чьи команды даже не приближались к выходу в «вышку». Несмотря на это, у них есть преданные болельщики и фанаты, которые колесят за любимыми клубами по всей стране. Вместе с БК LEON мы продолжаем проект «Фанаты минора» , в котором рассказываем о тех, кто остался верен командам из родного города до конца и не променял их на грандов. Сегодня расскажем о фанатах «Барановичей», которые создают крутые перфомансы и готовы взять кредит на дальний выезд, если клуб когда-нибудь выйдет в еврокубки.

Барановичи входят в десятку крупнейших городов Беларуси, но никогда не были представлены своей командой в высшей лиге. И это несмотря на давние футбольные традиции. Гоняли мяч тут при царской России, а за время, которое город провел в составе Польши, здесь было аж три коллектива («Маккаби», «Огниско» и ВПС 78). При Советах местная команда появилась в 1945-м, и именно с этого года ведет свою летопись ФК «Барановичи». Но за 75-летнюю историю он не добивался значимых побед. Местный клуб всегда выступал в белорусском миноре, и лишь в 2003-м под руководством экс-нападающего сборной Беларуси Андрея Хлебосолова «Барановичи» вышли в первую лигу, где дважды занимали шестое место.





«В Лиде едва не испортили свадьбу, начав фотографироваться с молодоженами»

Виталий Петровский — личность в барановичском околофутболе знаковая. Он ходил на футбол еще при Советском Союзе, в непростые «девяностые» и продолжает делать это до сих пор.

— Футбол — это, по сути, вся моя жизнь, — говорит Виталий. — Когда все дети смотрели мультфильмы, мне приходилось с папой смотреть игры. Помню, как Иван Жекю отбил пенальти в матче со «Спортингом», и минское «Динамо» в 1984-м вышло в 1/8 финала Кубка УЕФА. Это для меня был праздник «Дюшеса»!



Виталий Петровский

Свой футбол при СССР в Барановичах тоже был, но местные команды достижениями никогда не отличались. Однако, как вспоминает болельщик, в городе развлечений особо не было, и люди массово шли на матчи.

— Тогда возле поля находились лавочки, и милиция рассаживала зрителей по секторам. Алкоголь не был запрещен. Люди кричали, болели, но до драк не доходило. Для детей футбол был праздником. Пьяные мужики часто теряли монетки, и под трибунами можно было разбогатеть, — улыбается собеседник.

Девяностые не отразились на истории местного клуба положительно, а вот в начале «нулевых» произошла целая революция в локальном футболе — в 2003-м Андрей Хлебосолов впервые вывел «Барановичи» в первую лигу чемпионата Беларуси, а в следующем году у команды появились свои фанаты. Одним из основателей движения и стал Виталий Петровский.

— Улица Наконечникова стала родиной местного фанатизма, — ностальгирует по тем временам Виталий. — Все мы жили там и прекрасно знали друг друга. Так что фанатское движение началось с северных Барановичей, а потом уже начали подтягиваться с других районов. Первый выезд состоялся 1 мая 2004 года — в Лиду. Просто сели в «дизель», поехали и добрались за три часа. Тогда там был День города, и мы едва не испортили какую-то свадьбу, начав фотографироваться с молодоженами. Может, это и к лучшему было? Ведь зачем эти скучные фотографии с гостями, многих из которых видишь первый и последний раз в жизни?





Фанаты сразу наладили с командой дружеские отношения и даже придумали для нее цвета, в которых клуб выступает до сих пор.

— После того матча с «Лидой», против которой парни играли в черно-белой форме, мы подошли к Хлебосолову поговорить насчет цветов. Он сказал, что можем выбрать любые. Подумали, раз «Локомотив» был «красно-белым», а «Текстильщик» — «бело-синим» (клубы, представлявшие Барановичи во времена СССР — Прим. TUT.BY), значит, будем «красно-синими». В клубе согласились, и мы сразу пошили «розы» за дурные деньги в Жлобине — четыре доллара за шарф. Партию в 30 штук расхватали, и мы еще трижды дозаказывали их в Москве. Качество первых шарфов было не очень, но мы, тем не менее, уже отличались от других «движей». У многих фанатов и такого не было, — утверждает Виталий.

Фаны так сдружились с командой, что нередко ехали с гостевых матчей в одном автобусе вместе с футболистами. К примеру, из Кобрина в Барановичи вместе с игроками возвращалось более 30 болельщиков. Футболисты, по словам собеседника, к такому массовому соседству относились лояльно. Подобное в высшей лиге представить нереально, но в белорусском «миноре» всегда царила особая, душевная атмосфера. Эти слова герой подкрепляет еще парочкой сочных историй:

— Когда мы в 2005-м играли кубковый матч с МТЗ-РИПО в Минске, то вход неожиданно стал для нас платным. И футболист Сергей Сергель за свои деньги купил фанатам двадцать билетов. Для нас он — настоящая легенда. Жил в Минске, имел небольшой бизнес на строительном рынке, но приезжал на игры в любом состоянии и больше всех забивал. А еще был у нас такой игрок Андрей Сладинский, который позже судьей стал. Талантливый рифмоплет. Сочинял огромные стихи и придумал нам заряды, которые мы использовали на секторе. Но потом от них пришлось отказаться — слишком длинные.





«Чем свежее на тебе Lonsdale, тем лучше. И желательно, чтобы не китайский»

Виталий говорит, что в «нулевых» на домашние матчи спокойно приходило больше сотни фанатов. Причем на секторе была не только молодежь, но и индивидуальные предприниматели, и состоятельные люди, для которых футбол был отдушиной после семейной рутины. В какой-то момент дошло до того, что желающих попасть на фанатский сектор стало так много, что некоторых даже пришлось отсеивать. Как по дресс-коду.

— Я был военным, и это накладывало отпечаток. Как правильно нужно было одеваться? Вы что?! Это же кэжуал! Английские бренды, — объясняет особенности фанатского гардероба Петровский. — Чем свежее на тебе Lonsdale, тем лучше. И желательно, чтобы не китайский. Если кто-то приходил в неадекватном состоянии или в трениках, говорили: «Иди домой и не позорь нас!» Человек пятнадцать могли так отсеять.





Виталий утверждает, что благодаря футболу сумел посетить порядка 90 из 118 белорусских райцентров. Больше всего ему понравилось в Полоцке, Слониме и Круглом.

— Футбол меня чем привлекает? Путешествиями, — делится он. — Я посещал такие города, в которых, как казалось, смысла нет бывать. Ну, какой умалишенный человек поедет в Круглое? Его и на карте-то не каждый найдет. А мы там были года три назад. И это город-сказка, который всем советую посмотреть. Стадиончик находится в парке. Там же — пруд, в пруду — карпы, и ни у кого нет желания травить эту рыбу. А еще наш любимый выезд был в Несвиж. Местный стадион расположен, как стало потом известно, возле какого-то заповедника. Но мы этого не знали. Жарили шашлыки и в итоге случайно подпалили остров с камышами. Рядом заброшенная воинская часть и дворец, тогда еще закрытый на реконструкцию. Ну, что еще там было делать?

«Барановичи» никогда не участвовали в еврокубках, и, по словам Петровского, за последние 30 лет лишь раз съездили за рубеж — в 1989-м команда в гостях провела товарищеский матч с «Мотором» из польского Люблина. Невомозможность поболеть за родной клуб за границей фанат компенсирует трипами в поддержку сборной Беларуси. Так Виталий уже побывал в 26 странах, посетив, к примеру, Испанию, Францию, Грузию, Хорватию… Он мечтает об участии «Барановичей» в еврокубках и признается, что ради поездки на условные Фарерские острова готов будет даже взять кредит.



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Петровский уверяет, что ни за что не согласился бы болеть за более сильный клуб, и родными называет две команды: «Барановичи» и сборную Беларуси.

— Я локальный патриот. Кто-то любит рыбалку, кто-то гаражи, но ни одно, ни второе — не мое. Вот она — моя жизнь, — показывает руками на поле собеседник. — Я родился здесь и умру здесь. И если будет возможность, я бы хотел, чтобы мой прах после смерти развеяли над этим полем, как это делают на некоторых стадионах в Англии и Германии.

«В детстве было два кумира: Зидан и Александр Чудук»

В популярном польском фанатском журнале «To my kibice» в 2019 году опубликовали материал, посвященный барановичскому околофутболу. Заинтересовал поляков, правда, не столько сам «движ», сколько красочные перфомансы, время от времени появляющиеся на фан-секторе «Барановичей».



Фото из личного архива Максима Салаша

Фото из личного архива Максима Салаша

Фото из личного архива Максима Салаша

Фото из личного архива Максима Салаша

Фото из личного архива Максима Салаша

Так, к примеру, на огромном полотне можно было увидеть изображение Абрахама Симпсона (того самого деда из американского мультфильма) с тату в виде эмблемы «Барановичей», и огромной надписью под ним: «Мода пройдет — фанатизм никогда». Или изображенного на баннере знаменитого писателя Чарльза Буковски — с сигаретой, в клубной футболке и с пивом в руках. За всеми этими культурными подтекстами и стадионным постмодерном стоит местный фанат Максим Салаш.



Максим Салаш

— В первой половине «нулевых» футбол в Барановичах был на подъеме. В 2003-м команда впервые после развала СССР вышла в первую лигу, и все обсуждали ее результаты, — вспоминает Максим. — Пришел как-то с одноклассниками на стадион, и мне понравилось. Так я «кузьмовал» (был простым болельщиком, не относящим себя к фанатскому движению — Прим. TUT.BY) до 2007-го, а потом попал на фанатский сектор. Мне хотелось купить шарфик, а «розы» первому встречному не продавали. С того времени и начал гонять за команду. Сколько выездов у меня, точно не знаю. Давно не считал, но что-то в районе сотни.

Максим вспоминает, что в детстве так увлекся командой, что начал собирать вырезки, программки с матчей «Барановичей» и номера самиздатовской болельщицкой газеты, которую выпускал будущий политолог Игорь Тышкевич.

— Серьезно всем этим жил, — вспоминает Максим. — Когда меня родители отправляли в деревню, приходилось из-за плохого интернета залазить на горку, чтобы как-то на телефоне открыть неофициальный сайт ФК «Барановичи», узнать результаты и почитать новости. В детстве у меня было лишь два кумира: Зинедин Зидан и наш Александр Чудук. Это был просто супернападающий, забивавший очень много голов. Несколько лет назад он закончил карьеру, и после его прощального матча я даже выбежал к полю, чтобы сделать с ним фото на память.





На любовь Максима к родной команде не повлиял даже временный переезд в столицу, связанный с учебой в Минском инновационном университете. Он все равно постоянно посещал матчи клуба, а после возвращения в Барановичи в 2014-м решил делать перфомансы и интернет-афиши.

— В фанатизме обычно креативят, исходя из каких-то внутрифутбольных клише. И когда стало тесно в них находиться, решил выходить из рамок, отталкиваясь от своего кругозора, — размышляет Салаш. — В тех же афишах для наших страниц в соцсетях хотелось подколоть соперников. На гербе Жлобина нарисован корабль, а на афише мы изображали разбитую или сожженную галеру, перед матчем с «Мостами» — сгоревшие мосты. А незадолго до выезда в Слоним запустили в сеть изображение с персонажем картины Эдварда Мунка «Крик». Запихнули его в автобус, и он уехал в Слоним. Картинка как бы иллюстрировала бардак, глум и веселье, царящие на выезде. Ведь с точки зрения обычного человека мы маргиналы и возмутители спокойствия.





Перфомансы с Шагалом и Буковски, фанатские журналы

В интеллектуальном подколе Салаш пошел еще дальше и в 2018-м вместе с ребятами любопытным образом пошутил над бывшим полузащитником «Барановичей» Ильей Кухарчиком, выступающим сейчас за жодинское «Торпедо-БелАЗ». Плакат отсылает к работе Марка Шагала «Над городом», на которой изображен сам Шагал, пролетающий с супругой Беллой над Витебском. В фанатской интерпретации чету Шагалов заменил сам Кухарчик, летящий над городской застройкой в футбольной форме.



Фото из личного архива Максима Салаша

— История простая: после завершения сезона-2017 была встреча команды с болельщиками. Во время нее Илья нехорошо отозвался о команде, дескать, буду уходить: «Что мне эти «Барановичи»?!» В итоге его подписал «Витебск», и отдал нам же в аренду, — вспоминает Максим. — Казалось, что конфликт был улажен, но уже в середине сезона он перешел в «Белшину» — к нашим принципиальным соперникам. Тогда и был сделан этот плакат. Картинкой нам хотелось показать, как карьера Кухарчика пролетела над Витебском.





Но на мемах и интернет-плакатах Салаш не остановился и попробовал себя в более монументальных и красочных композициях. Так на фан-секторе появился сам Чарльз Буковски, переодетый в форму «Барановичей» и с традиционной сигаретой в руках.

— Буковски мне нравился, когда я еще был студентом. А потом, пару лет назад, вышел его сборник в переводе на белорусский язык, — рассказывает Максим. — Я начал гуглить больше информации о нем и нашел монолог писателя о стиле, который мы тоже разместили на баннере. Не все восприняли это однозначно, потому что для многих Буковски человек неизвестный. Но кто знает, тому понравилось.

— И где сейчас находится ваш баннер с Буковски? — спрашиваю у Максима.

— А мы уничтожаем баннеры с перфомансов, — говорит фанат. — Второй раз их уже не вывесишь, и что с ними делать? В этой скоротечности есть своя фишка. На перфоманс уходит много трудов, времени, денег, но его жизнь по итогу коротка. Поднял на две минуты, свернул — и все.





Салаш рассказывает, что в его загашнике еще множество идей, которые можно осуществить в формате перфоманса, но из-за ремонта стадиона «Барановичи» весь второй круг проведут в выездных матчах, и реализовать что-то из задуманного можно будет лишь в следующем сезоне.

Что любопытно, у барановичской фанатской группировки Good fellas есть даже свой журнал (фанзин) Madness, за который тоже отвечает Максим. С 2013-го выходили самиздатовский журнал «Сектор 1» и фан-программка Ultra, в которых публиковались отчеты с матчей и патетические материалы о том, как важно поддерживать команду на выезде.







— В итоге мы доросли до формата альманаха, который называется Madness. Он начал выходить в 2017-м. Периодичность — раз в год, но пока тема заглохла, — говорит Салаш. — Альманах никому особо не нужен в Барановичах, и его выпуском я занимался практически самостоятельно, оплачивая печать в типографии. Но, думаю, парням в любом случае через пару лет будет приятно открыть журнал, почитать о себе и посмотреть фотографии. Все-таки это летопись «движа».

Красочными перфомансами «Барановичи», выступающие в глубоком миноре, прямо сейчас могут дать фору даже многим клубам высшей лиги. Парадокса в этом собеседник не видит.

— Может, в том, что мы такой андеграундный клуб, даже есть своя привлекательность. Мы же очень старые. Старше нас из ныне существующих клубов в Беларуси лишь минское «Динамо», и мы, кстати, в один день были основаны с белградским «Партизаном», — рассказывает Салаш. — В сущности, футбольный клуб — это в первую очередь идентичность. Все меняется: тренеры и игроки приходят и уходят, плохие времена сменяют хорошие. Неизменными остаются только название и цвета клуба, которые носишь не только на шее в виде шарфа, но и в сердце.





Максим из тех болельщиков, кто никогда не променяет свою команду на гранда из элиты, как это иногда происходит в некоторых белорусских городах. Он абсолютно равнодушен к успехам «Динамо» из областного Бреста, и признается, что никогда не будет болеть за брестчан:

— Не вижу никакой проблемы, чтобы болеть за команду из минора. Я радуюсь нашим победам так, как люди радуются им в высшей лиге. И буду поддерживать команду в любом случае. Даже если «Барановичи», не дай Бог, окажутся на первенстве области. Но мы не дадим распасться клубу. Уже несколько лет подряд на первенстве города выступает команда, основанная фанатами. И если вдруг «Барановичи» развалятся, мы сразу же заявимся на область или во вторую лигу.





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