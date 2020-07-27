Шутки от Максима Галкина прозвучат в Минске в День смеха

Источник материала: Tut.by

Сольный концерт российского юмориста и шоумена Максима Галкина пройдет 1 апреля 2021 года во Дворце Республики . Билеты уже в продаже.



Фото предоставлено организаторами

Максим Галкин — один из самых узнаваемых артистов на российском телевидении. Зрители хорошо знают его не только как мастера юмора и пародий, но и как участника телепередач «Лучше всех» «МаксимМаксим», «Точь-в-точь», «Кто хочет стать миллионером?» и других.

Секрет популярности артиста — в его таланте к пародиям и харизме. Несмотря на то, что на сцене Галкин уже более 25 лет, артист сохранят свою фирменную легкость подачи материала, мальчишескую раскованность и дерзость, за что его и любят поклонники. Максим Галкин — один из немногих артистов, каждый раз представляющий на концертах обновленную программу, его юмор злободневный и гибкий. Максим чувствует свою аудиторию и просто беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни старым друзьям.

1 апреля 2021 года Максим Галкин даст большой сольный концерт в минском Дворце Республики. Зрителям гарантирована порция свежих шуток, смелых пародий, стандартного и нестандартного юмора.

Когда: 1 апреля 2021 года, 19.00

Где: Дворец Республики

Сколько: от 35 до 170 рублей Купить билет

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