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Шутки от Максима Галкина прозвучат в Минске в День смеха
Источник материала: Tut.by
Сольный концерт российского юмориста и шоумена
Максим Галкин — один из самых узнаваемых артистов на российском телевидении. Зрители хорошо знают его не только как мастера юмора и пародий, но и как участника телепередач «Лучше всех» «МаксимМаксим», «Точь-в-точь», «Кто хочет стать миллионером?» и других.
Секрет популярности артиста — в его таланте к пародиям и харизме. Несмотря на то, что на сцене Галкин уже более 25 лет, артист сохранят свою фирменную легкость подачи материала, мальчишескую раскованность и дерзость, за что его и любят поклонники. Максим Галкин — один из немногих артистов, каждый раз представляющий на концертах обновленную программу, его юмор злободневный и гибкий. Максим чувствует свою аудиторию и просто беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни старым друзьям.
1 апреля 2021 года Максим Галкин даст большой сольный концерт в минском Дворце Республики. Зрителям гарантирована порция свежих шуток, смелых пародий, стандартного и нестандартного юмора.
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Сольный концерт российского юмориста и шоумена Максима Галкина пройдет 1 апреля 2021 года во Дворце Республики. Билеты уже в продаже.
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