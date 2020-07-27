Стадион в Несвиже скоро сможет принимать матчи чемпионата области по футболу

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Искусственное поле, которое Ассоциация «Белорусская федерация футбола» на безвозмездной основе передала региону, вот-вот будет готово, сообщает mlyn.by . Работы по обустройству стадиона «Урожай» планируется закончить до конца июля: пока же специалисты наносят разметку, устанавливают ворота, подсыпают кромку поля песком.





Чтобы превратить поле с натуральным газоном в искусственный, понадобилось немало времени. Как рассказал МЛЫН.BY заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик, работы на главном стадионе города велись почти три месяца: понизили грунт, послойно посыпали щебень с песком, провели гранитный отсев, по периметру установили ливневки.





Так поле выглядело в июне

На новой «синтетике» в чемпионате Минской области будет выступать команда «Несвиж». Сейчас футболисты тренируются и принимают гостей на базе в деревне Рудавка. После трех туров в областном первенстве они занимают последнее 9-е место в группе «Б».





В этом году поля с искусственным покрытием обустроят также в Молодечно и Борисове.

Станислав Лобатый

Фото: Екатерина Сейнова, Павел Шнип.