ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стадион в Несвиже скоро сможет принимать матчи чемпионата области по футболу

27.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Стадион в Несвиже скоро сможет принимать матчи чемпионата области по футболу

Искусственное поле, которое Ассоциация «Белорусская федерация футбола» на безвозмездной основе передала региону, вот-вот будет готово, сообщает mlyn.by. Работы по обустройству стадиона «Урожай» планируется закончить до конца июля: пока же специалисты наносят разметку, устанавливают ворота, подсыпают кромку поля песком.

Стадион в Несвиже скоро сможет принимать матчи чемпионата области по футболу

Чтобы превратить поле с натуральным газоном в искусственный, понадобилось немало времени. Как рассказал МЛЫН.BY заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик, работы на главном стадионе города велись почти три месяца: понизили грунт, послойно посыпали щебень с песком, провели гранитный отсев, по периметру установили ливневки.

Стадион в Несвиже скоро сможет принимать матчи чемпионата области по футболу

Так поле выглядело в июне

На новой «синтетике» в чемпионате Минской области будет выступать команда «Несвиж». Сейчас футболисты тренируются и принимают гостей на базе в деревне Рудавка. После трех туров в областном первенстве они занимают последнее 9-е место в группе «Б».

Стадион в Несвиже скоро сможет принимать матчи чемпионата области по футболу

В этом году поля с искусственным покрытием обустроят также в Молодечно и Борисове.

Станислав Лобатый

Фото: Екатерина Сейнова, Павел Шнип.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искусственное поле, которое Ассоциация «Белорусская федерация футбола» на безвозмездной основе передала региону, вот-вот будет готово, сообщает mlyn.by. Работы по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шутки от Максима Галкина прозвучат в Минске в День смеха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика