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Утренний ливень в Минске остановил движение троллейбусов
Источник материала: ОНТМинске остановил движение троллейбусов" class="one-news__figure-img">
Непогода обрушилась на белорусскую столицу в понедельник, 27 июля. По данным МЧС, в Минске шел сильный дождь примерно с восьми часов утра.
Сообщается, что ливень подтопил проезжую часть, было ограничено движение общественного транспорта. В частности, троллейбусы сразу на трех маршрутах остановились на 20 минут.
Не ходил транспорт в Заводском районе на пересечении ул.Крупской – ул.Малинина. Там три троллейбусных маршрута (№№30,41,47) оказались парализованы из-за ненастья на 20 минут.
Тем временем синоптики предупредили, что в течении дня может выпасть еще около 10 мм осадков.
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Непогода обрушилась на белорусскую столицу в понедельник, 27 июля. По данным МЧС, в Минске шел сильный дождь примерно с восьми часов утра. Сообщается, что ливень...
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