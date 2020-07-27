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Утренний ливень в Минске остановил движение троллейбусов

27.07.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Утренний ливень в Минске остановил движение троллейбусовМинске остановил движение троллейбусов" class="one-news__figure-img">

Непогода обрушилась на белорусскую столицу в понедельник, 27 июля. По данным МЧС, в Минске шел сильный дождь примерно с восьми часов утра.

Сообщается, что ливень подтопил проезжую часть, было ограничено движение общественного транспорта. В частности, троллейбусы сразу на трех маршрутах остановились на 20 минут.

Не ходил транспорт в Заводском районе на пересечении ул.Крупской – ул.Малинина. Там три троллейбусных маршрута (№№30,41,47) оказались парализованы из-за ненастья на 20 минут.

Тем временем синоптики предупредили, что в течении дня может выпасть еще около 10 мм осадков.

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Теги: Минск
 
 
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Непогода обрушилась на белорусскую столицу в понедельник, 27 июля. По данным МЧС, в Минске шел сильный дождь примерно с восьми часов утра. Сообщается, что ливень...
 
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