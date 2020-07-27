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В Логойском районе в результате столкновения Skoda и Ford погибли два человека

27.07.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июля примерно в 5:20 утра в Логойском районе столкнулись две иномарки.

Как сообщает МВД Беларуси, 36-летний водитель Skoda Rapid двигался по трассе М3. Предварительно, мужчина уснул за рулём, в результате чего машина выехала на встречную полосу и врезалась в Ford Transit.

В ДТП серьёзные травмы получила 66-летняя пассажирка микроавтобуса, она скончалась в больнице. Телесные повреждения получили ещё четыре человека.

На прошлой неделе под Скиделем легковушка врезалась в фуру. Погибли три человека – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 26 июля примерно в 5:20 утра в Логойском районе столкнулись две иномарки. Как сообщает МВД Беларуси, 36-летний водитель Skoda Rapid двигался по трассе М3....
 
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