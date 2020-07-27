|
В Логойском районе в результате столкновения Skoda и Ford погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 июля примерно в 5:20 утра в Логойском районе столкнулись две иномарки.
Как
В ДТП серьёзные травмы получила 66-летняя пассажирка микроавтобуса, она скончалась в больнице. Телесные повреждения получили ещё четыре человека.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 26 июля примерно в 5:20 утра в Логойском районе столкнулись две иномарки. Как сообщает МВД Беларуси, 36-летний водитель Skoda Rapid двигался по трассе М3....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)