Перемирие на Донбассе. В полночь начало действовать соглашение о прекращении огня

Источник материала: Ежедневник

фото: unian.net

Согласно результатам заседания контактной группы в минувшую среду, а также после телефонных переговоров украинского и российского президентов 26 июля на Донбассе сегодня в полночь вступило в силу соглашение о прекращении огня.

Перемирие на Донбассе предусматривает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов; запрет на применение огня, в частности снайперского; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях, в частности на объектах гражданской инфраструктуры: школах, детских садах, больницах и открытых для общественности помещениях; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и др. меры, передает Униан .

У соглашения о прекращении огня нет даты окончания. Планируется, что перемирие продлится до полного урегулирования конфликта на востоке Украины.