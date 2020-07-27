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Перемирие на Донбассе. В полночь начало действовать соглашение о прекращении огня

27.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: unian.net

Согласно результатам заседания контактной группы в минувшую среду, а также после телефонных переговоров украинского и российского президентов 26 июля на Донбассе сегодня в полночь вступило в силу соглашение о прекращении огня.

Перемирие на Донбассе  предусматривает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов; запрет на применение огня, в частности снайперского; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях, в частности на объектах гражданской инфраструктуры: школах, детских садах, больницах и открытых для общественности помещениях; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и др. меры, передает Униан.

У соглашения о прекращении огня нет даты окончания. Планируется, что перемирие продлится до полного урегулирования конфликта на востоке Украины.

 
 
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Согласно результатам заседания контактной группы в минувшую среду, а также после телефонных переговоров украинского и российского президентов 26 июля на Донбассе...
 
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