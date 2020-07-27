30 лет назад Беларусь стала независимой

Ровно 30 лет назад Верховный совет БССР 12-го созыва принял Декларация о государственном суверенитете.

До референдума 1996 года в этот день в Беларуси отмечался День независимости, который после стали отмечать 3 июля, в день освобождения Минска.

Статус конституционного закона Декларации о государственном суверенитете был придан народными депутатами 25 августа 1991 года, уже через три дня после ГКЧП. Уже 19 сентября БССР была переименована в Республику Беларусь.

15 марта 1994 года была принята первая Конституция независимой Беларуси.