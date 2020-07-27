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30 лет назад Беларусь стала независимой

27.07.2020 11:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ровно 30 лет назад Верховный совет БССР 12-го созыва принял Декларация о государственном суверенитете.

До референдума 1996 года в этот день в Беларуси отмечался День независимости, который после стали отмечать 3 июля, в день освобождения Минска.

Статус конституционного закона Декларации о государственном суверенитете был придан народными депутатами 25 августа 1991 года, уже через три дня после ГКЧП. Уже 19 сентября БССР была переименована в Республику Беларусь.

15 марта 1994 года была принята первая Конституция независимой Беларуси.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Ровно 30 лет назад Верховный совет БССР 12-го созыва принял Декларация о государственном суверенитете.
 
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