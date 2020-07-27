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Около двух десятков человек выстроились в цепь, чтобы вытащить тонущую женщину из воды в России
Источник материала: Tut.by
В Перми около двух десятков человек доставали из воды тонущую женщину, которой стало плохо на середине реки. Чтобы поднять ее по скользкой набережной, людям пришлось выстроиться в длинную цепь. Женщину удалось вытащить и передать врачам, а само спасение попало на видео. Посмотрите, как организовались люди.
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Женщина плыла через реку, но на середине ей стало плохо.
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