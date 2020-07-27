Около двух десятков человек выстроились в цепь, чтобы вытащить тонущую женщину из воды в России

Источник материала: Tut.by

В Перми около двух десятков человек доставали из воды тонущую женщину, которой стало плохо на середине реки. Чтобы поднять ее по скользкой набережной, людям пришлось выстроиться в длинную цепь. Женщину удалось вытащить и передать врачам, а само спасение попало на видео. Посмотрите, как организовались люди.