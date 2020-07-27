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ЦИК назвал количество избирателей на выборах президента Беларуси

27.07.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК назвал количество избирателей на выборах президента Беларуси

Стало известно, сколько избирателей в Беларуси и за ее пределами смогут проголосовать на выборах президента, которые назначены на 9 августа.

По информации, опубликованной на сайте Центризбиркома, всего избирателей 6 миллионов 844 тысяч 932.

В частности, в Брестской области – 984 тысячи 601 избирателей, в Витебской – 849 тысяч 472, в Гомельской – 1миллион 69 тысяч 567. В Гродненской области, по данным ЦИК, – 751 тысяча 84 избирателя, в Минской – 1 миллион 142 тысячи 43, в Могилевской – 801 тысяча 825. Больше всего избирателей в Минске – 1 миллион 241 тысяча 21.

За границей смогут проголосовать 5 тысяч 319 белорусов.

Всего создано 5 тысяч 767 участков для голосования, из которых 44 расположены за пределами страны.

Напомним, что выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

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Теги: Минск
 
 
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Стало известно, сколько избирателей в Беларуси и за ее пределами смогут проголосовать на выборах президента, которые назначены на 9 августа. По информации,...
 
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