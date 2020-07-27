Житель Кобрина ездил с поддельными российскими правами

Источник материала: Кобринский вестник

Житель Кобрина ездил с поддельным водительским удостоверением российского образца, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.





Инспектор ДПС отделения ГАИ Кобринского РОВД во время дежурства остановил автомобиль Volkswagen Transporter. За его рулем находился 56-летний местный житель. На просьбу предъявить документы мужчина показал водительское удостоверение Российской Федерации. Его подлинность вызвала сомнение у сотрудника Госавтоинспекции.

“Водительское удостоверение изъяли для проверки. Была назначена техническая экспертиза документа. По заключению специалиста Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, он изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида”, – рассказала Анна Мацкевич. Владелец поддельных прав признался правоохранителям, что несколько лет назад работал в России и купил это водительское удостоверение.

Кобринский РОВД проводит проверку.