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Житель Кобрина ездил с поддельными российскими правами

27.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Житель Кобрина ездил с поддельным водительским удостоверением российского образца, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Житель Кобрина ездил с поддельными российскими правами

Инспектор ДПС отделения ГАИ Кобринского РОВД во время дежурства остановил автомобиль Volkswagen Transporter. За его рулем находился 56-летний местный житель. На просьбу предъявить документы мужчина показал водительское удостоверение Российской Федерации. Его подлинность вызвала сомнение у сотрудника Госавтоинспекции.

“Водительское удостоверение изъяли для проверки. Была назначена техническая экспертиза документа. По заключению специалиста Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, он изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида”, – рассказала Анна Мацкевич. Владелец поддельных прав признался правоохранителям, что несколько лет назад работал в России и купил это водительское удостоверение.

Кобринский РОВД проводит проверку.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Житель Кобрина ездил с поддельными российскими правами
 
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