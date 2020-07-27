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Правда ли, что утро нужно начинать со стакана теплой воды натощак
Источник материала: Tut.by
«Начинайте утро со стакана воды комнатной температуры натощак» — популярный совет, который часто можно встретить в интернете. Но почему именно натощак? И чем не угодила холодная вода? Да и вообще, видят ли врачи смысл в такой процедуре? Давайте искать ответы на эти «
Сколько нам надо воды
— Никто не будет спорить с тем, что, вода абсолютно необходима для нашей жизнедеятельности.
В среднем за сутки организм человека теряет 2,5 л воды: 1,5 л с мочой, 500 мл с потом, 400 мл с выдыхаемым воздухом, 100 мл с калом. В условиях жаркого климата или при повышенных физических нагрузках потери воды могут быть значительно больше.
Суточная физиологическая потребность в жидкости в среднем составляет 25−35 мл/кг в сутки.
Есть и такие нормы (по данным Института медицины Национальной академии наук США): 2,7 л для женщин в возрасте 19−30 лет и 3,7 л для мужчин в возрасте 19−30 лет. Причем 81% от этого количества приходится на различные жидкости (вода, чай, сок и другие) и 19% поступает в составе пищи.
Почему с утра полезно выпить воды
Вначале я бы поразмышляла бы над тем, есть ли польза в питье воды именно натощак, после пробуждения.
Почему вода комнатной температуры лучше ледяной
В 2001 году было опубликовано интересное
Мой совет: начинайте день со стакана воды комнатной температуры и делайте зарядку, тогда польза для здоровья и фигуры будет максимальной.
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«Начинайте утро со стакана теплой воды» - популярный совет, который часто можно встретить в интернете.
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