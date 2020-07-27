Правда ли, что утро нужно начинать со стакана теплой воды натощак

Источник материала: Tut.by

«Начинайте утро со стакана воды комнатной температуры натощак» — популярный совет, который часто можно встретить в интернете. Но почему именно натощак? И чем не угодила холодная вода? Да и вообще, видят ли врачи смысл в такой процедуре? Давайте искать ответы на эти « Простые вопросы ».

Ольга Авчинникова врач диетолог-эндокринолог, тренер

Сколько нам надо воды

— Никто не будет спорить с тем, что, вода абсолютно необходима для нашей жизнедеятельности.

В среднем за сутки организм человека теряет 2,5 л воды: 1,5 л с мочой, 500 мл с потом, 400 мл с выдыхаемым воздухом, 100 мл с калом. В условиях жаркого климата или при повышенных физических нагрузках потери воды могут быть значительно больше.

Суточная физиологическая потребность в жидкости в среднем составляет 25−35 мл/кг в сутки.

Есть и такие нормы (по данным Института медицины Национальной академии наук США): 2,7 л для женщин в возрасте 19−30 лет и 3,7 л для мужчин в возрасте 19−30 лет. Причем 81% от этого количества приходится на различные жидкости (вода, чай, сок и другие) и 19% поступает в составе пищи.

Почему с утра полезно выпить воды



Фото: Jana Sabeth, unsplash.com

Вначале я бы поразмышляла бы над тем, есть ли польза в питье воды именно натощак, после пробуждения.

В течение ночного сна мы не пьем и соответственно логично восполнить потребность в жидкости после пробуждения,

Вода необходима для нормального переваривания пищи, которую, например, мы съедим за завтраком,

Недостаточное потребление воды может приводить к запорам, а стакан воды утром, напротив, поможет улучшить моторно-эвакуаторную функцию кишечника,

Начать свой день со стакана воды можно и по причине того, что утром в идеале должна быть зарядка, а как известно, перед упражнениями желательно восполнить баланс жидкости.

Почему вода комнатной температуры лучше ледяной



Фото: unsplash.com

В 2001 году было опубликовано интересное исследование , в котором приняли участие 669 женщин. Было отмечено, что употребление 150 мл холодной воды у 7,6% из них вызывало головные боли.

Питье теплой воды способствует расширению сосудов, что улучшает кровообращение.

Теплая вода (теплые напитки) воздействуют на центр насыщения в гипоталамусе и уменьшают чувство голода.

Теплые напитки в принципе успокаивают центральную нервную систему и снижают уровень тревожности, раздражительность и напряженность.

Мой совет: начинайте день со стакана воды комнатной температуры и делайте зарядку, тогда польза для здоровья и фигуры будет максимальной.