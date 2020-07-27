БТА Банк празднует день рождения

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Август 2019



Банк возобновил выдачу средств по кредиту для физических лиц «Легкий».

Сентябрь 2019

Банк запустил новый кредит – «На обучение». Воспользоваться этим финансовым инструментом могли как физические лица так и индивидуальные предприниматели – на оплату обучения в средних специальных, высших учебных заведениях, а также проходящие курсы повышения квалификации.

фото: БТА-Банк

Команда ЗАО «БТА Банк» из 23 человек приняла участие в Минском полумарафоне 2019.