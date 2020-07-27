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БТА Банк празднует день рождения
Источник материала: Myfin
Август 2019
Банк возобновил выдачу средств по кредиту для физических лиц «Легкий».
Сентябрь 2019
Банк запустил новый кредит – «На обучение». Воспользоваться этим финансовым инструментом могли как физические лица так и индивидуальные предприниматели – на оплату обучения в средних специальных, высших учебных заведениях, а также проходящие курсы повышения квалификации.
Команда ЗАО «БТА Банк» из 23 человек приняла участие в Минском полумарафоне 2019.
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