Первые три очка «Цементника»

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные состоялись матчи очередного четвертого тура чемпионата Гродненской области по футболу.

В воскресенье обе волковысские команды играли на выезде.

Красносельский «Цементник» наконец-то порадовал руководство своего предприятия и торсиду, одержав первую победу в Мостах со счетом 1:3 и набрав также первые очки в чемпионате.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в группе цемзаводчан в соцсети Вконтакте.

Гости имели игровое преимущество на протяжении всего матча и уже на 16-й минуте Виктор Берг открыл счет в матче. Первый тайм так и закончился.

После перерыва воспользовался недопонимаем в действиях обороны и вратаря мостовчан Виктор Кот и на 73-й минуте увеличил счет 0:2.

Спустя шесть минут Николай Рутковский шикарным ударом из-за пределов штрафной забивает третий гол.

За пять минут до конца матча досадная ошибка в своей штрафной защитника цемзаводчан приводит к взятию ворот. Гол престижа на счету Влада Павлюкевича.





Боевая ничья 3:3 была зафиксирована в Островце, куда пожаловала «Смена».

На 33-й минуте Александр Орловский у хозяев открыл счет в матче. В первом тайме это был единственный гол. Впрочем, ничего удивительного, хозеява владели в первом 45-минутке инициативой, больше владели мячом.

Спустя две минуты после перерыва Игорь Безносик сравнивает счет в матче.

На 68-й минуте игрок островчан Глеб Белявский выводит свою команду вперед (2:1). Вышедший на замену во втором тайме Геннадий Костюкевич на 75-й минуте сравнивает счет 2:2.

Но через две минуты Глеб Белявский оформляет дубль и вновь хозяева впереди (3:2).

В ворота сменовцев назначен пенальти, который парировал Евгений Кракотник.

В заключительной четверти матча хозяева ушли в глухую оборону. Чем не преминули воспользоваться гости, раз за разом создавая опасные моменты у ворот соперника, организовав до десятка голевых моментов, один из которых на 86-й минуте наконец-то достиг цели - Илья Радкевич забивает третий гол в ворота атомщиков и делает счет 3:3.





В следующем туре 1 августа «Цементник» принимает ФСК «Гродненский», уступивший вчера дома «Лиде» 0:1, а 2 августа «Смена» отправится в Ошмяны к одноименной команде, которая также в воскресенье в Щучине крупно уступила хозяевам 5:1.



