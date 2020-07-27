Гастроэнтеролог назвал главные правила меню кормящей мамы

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Рацион мамы при кормлении грудью видится многим как сплошное табу: то нельзя, это нельзя… Но какие на самом деле существуют ограничения в питании — и есть ли они вообще?

Сергей Загорскийгастроэнтеролог высшей категории медцентра «ЛОДЭ», кандидат медицинских наук, доцент

Для чего вообще нужна диета кормящим мамам?

По словам врача, питание кормящих матерей должно быть полноценным, сбалансированным и оптимально здоровым, как и в любой другой период жизни:

— Важно разнообразие рациона. По составу он не должен кардинально отличаться от привычного. Другое дело, что потребности мамы в период кормления грудью выше обычных, поскольку для питания ребенка необходимо дополнительное поступление пищевых компонентов и энергии. Поэтому в первом полугодии жизни ребенка кормящая женщина должна получать на 500 килокалорий в сутки больше обычного, а во втором — на 450, так как в это время некоторая часть грудного молока уже будет замещена введенным прикормом, — поясняет гастроэнтеролог.

Кроме более высокой энергетической потребности кормящей матери, удовлетворяемой основными пищевыми веществами (белками, углеводами, жирами), следует учесть важнейшую роль поступления в организм женщины повышенного количества микро- и макроэлементов, витаминов.

Для нормальной работы пищеварительного тракта мама должна употреблять и пищевые волокна, которыми богаты фрукты, ягоды, овощи, крупы, хлеб грубого помола. Их количество в суточном рационе должно составлять 400−500 граммов.

Так, может быть, еще рекомендуется пить витамины в период кормления грудью?

Смысл дополнять рацион витаминами и минералами, в том числе с назначением специальных препаратов, есть, считает врач.

— Это связано с общим недостатком большинства важнейших витаминов и минералов у наших людей, а в период кормления грудью потребность в них у женщин существенно возрастает, ведь часть из них должен с молоком получить и ребенок. Курсовая поддержка организма витаминно-минеральными комплексами, особенно в зимне-весенний период, будет правильным решением. Особенно важно обеспечить поступление в достаточном количестве витамина Д, фолиевой кислоты, цинка, железа и ряда других элементов.

Почему считается, что первый месяц самый важный?

— Первый месяц после появления ребенка на свет чрезвычайно важен, потому что в это время происходят без преувеличения революционные изменения как в организме мамы, так и младенца. У мамы происходит колоссальная физиологическая (в первую очередь гормональная) и психологическая перестройка, устанавливается лактация.

Малышу, вышедшему из-под надежной маминой защиты, приходится адаптироваться к «жестким» реалиям окружающего внешнего мира. Одним из важнейших условий дальнейшего благополучного развития ребенка является начальное формирование кишечной микрофлоры. У деток, родившихся с помощью кесарева сечения, как правило, имеются проблемы именно с заселением кишечника полезными бактериями, — предупреждает врач. — Доказано, что при естественных родах эффект передачи от матери позитивных микроорганизмов значительно выше.

Наблюдающий ребенка педиатр определит, нуждаются ли мама и ребенок в коррекции питания и дополнительном назначении препаратов, улучшающих кишечный микробный состав.



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Важно еще раз подчеркнуть, что обычно серьезные ограничения при составлении рациона мамы в период кормления грудью не нужны. Пища должна быть не только источником энергии и необходимых пищевых ингредиентов, но и доставлять радость.

И все-таки: какие блюда разрешены и что есть нельзя?

Диетические пособия и практикующие врачи рекомендуют ограничить продукты, которые приводят к выраженному изменению вкуса грудного молока в худшую сторону. К ним относятся острые приправы, лук, чеснок, перец, копчености, маринады, шоколад, мед, кофе, цитрусовые, продукты, богатые эфирными маслами.

— Но это не означает, что надо отказываться от этого на 100%. Просто их «участие» в питании нужно привести к такому количеству, чтобы ребенок не отказывался от груди в связи с неприятным привкусом молока. Однако нужно помнить, что в здоровом питании и тем более кормящей мамы важно избегать заведомо вредных продуктов и веществ в их составе — копченостей, консервантов, ароматизаторов, красителей, — предупреждает Сергей Загорский.

Существует много споров: является ли разнообразное питание матери причиной возникновения у ребенка аллергии? Большинство педиатров считает нецелесообразным при отсутствии аллергической предрасположенности вводить жесткие ограничения по разнообразию продуктов. Однако нужно иметь в виду следующее. Во-первых, кормящую маму необходимо предупредить: чрезмерное увлечение продуктами с наибольшим аллергенным потенциалом недопустимо. Прежде всего, к ним относятся: коровье молоко, яйца, рыба и морепродукты, пшеница, орехи, соя. Во-вторых, маме рекомендуется соблюдать гипоаллергенную диету при появлении у ребенка признаков аллергии или при наличии у ближайших родственников аллергических заболеваний.

— Что касается непереносимости молока, связанной с недостаточным усвоением молочного сахара (лактозы), которая встречается у 15−25% нашего населения, доказано, что исключение молочных продуктов из питания кормящей матери не помогает решить проблему, — подчеркивает врач. — При этом молочные продукты являются важным источником поступления белка, кальция, ряда витаминов и важно сохранить их в рационе мамы.



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Последняя важная рекомендация — ограничить в питании мамы продукты, которые у детей со склонностью к кишечным расстройствам (особенно с младенческими коликами) могут приводить к возникновению болей в животике, метеоризму, нарушениям стула.

— В первую очередь это белокочанная капуста, бобовые, ряд овощей и фруктов (на многие из которых ребенок может иметь индивидуальную чувствительность). Понять, какие плоды лучше не есть, можно по реакции ребенка, — подсказывает врач. — Мама должна следить своим питанием: если после салата из капусты у ребенка заболел животик, значит, стоит убрать ее из рациона. Как правило, мы рекомендуем мамам не злоупотреблять (кроме вышеназванных капусты и бобовых) черным хлебом, дыней, виноградом, арбузом, редькой, репой, топинамбуром, реже — воздерживаться от яблок и груш. При этом определиться с перечнем и объемом употребляемых овощей, фруктов, ягод может и должна сама мама, наблюдая за ребенком, — полного запрета на разумные порции не существует.

Не лишним будет напомнить, что мамам в период кормления грудью категорически запрещается употребление алкоголя, курение.

Есть ли особенности питьевого режима?

— Кормящая мама не должна забывать о поддержании соответствующего питьевого режима. Большинство специалистов рекомендуют увеличить объем употребляемой жидкости (преимущественно чистой воды) на 1−2 литра с учетом многих факторов (здоровья женщины, сезона и других).

Существуют ли продукты для усиления лактации?

Сергей Загорский говорит: до сих пор бытует мнение, что некоторые продукты стимулируют выработку грудного молока. К ним относят чай с молоком, орехи, грибы, некоторые другие.

— Однако достаточных научных доказательств, что они помогают усилению лактации, до сих пор не представлено, — обращает внимание врач. — В продаже есть специальные чаи с определенными наборами трав для стимуляции лактации. При этом их использование опирается преимущественно на исторический опыт, и эффективность их применения может быть индивидуальной. Кроме того, нередко встречаются аллергические реакции на растительные компоненты, поэтому с ними нужно быть осторожными.



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То есть это не тот случай, когда можно пить все чаи подряд. При сомнении лучше посоветоваться с врачом.

Хорошо помогает улучшить лактогенную активность выпитый за 20−30 минут до кормления стакан жидкости (воды, компота, чая).

Не менее важно обеспечить кормящей маме достаточный отдых с полноценным сном, своевременным питанием (а не на бегу!), психологический комфорт.

У ребенка часто колики. Что делать?

Сразу стоит уточнить, что кишечные колики очень часто встречаются у младенцев.

— Если они не сопровождаются так называемыми симптомами (или их еще называют флагами) тревоги — рвотой, нарушениями стула, недостаточной прибавкой веса, то, скорее всего, они носят функциональный характер. Связаны с незрелостью механизмов регуляции работы кишечника и являются относительно непродолжительным периодом адаптации ребенка к новой жизни.

Поэтому будет правильным объяснить маме и другим родственникам неугрожающий характер этих колик, то есть главное — успокоить родителей. Известно, что волнения мамы влияют на эмоциональное состояние ребенка, дополнительно способствуя возникновению колик.

— Из простых способов профилактики колик, помимо создания спокойной обстановки для мамы, рекомендуется контроль за правильной техникой вскармливания, свободное (но не беспорядочное!) кормление ребенка, — перечисляет специалист. — Непосредственно при коликах хорошо помогает изменение положения — не нужно бояться брать ребенка на руки, а также применять простые согревающие средства (теплую пеленку).

Если же имеются флаги тревоги или кишечные колики носят длительный, упорный характер, значительно и надолго ухудшают самочувствие ребенка, обратитесь к врачу, который проведёт квалифицированную диагностику и назначит эффективное лечение.

Примерное меню кормящей мамы на день (нажмите, чтобы развернуть таблицу) В целом это меню обычного человека, заботящегося о своем питании. Прием пищи Суточное меню Первый вариант Второй вариант Первый завтрак Салат из свежих яблок и моркови.

Паровые котлеты из телятины.

Кофе с нежирным молоком. Каша овсяная на молоке

(или нежирный творог со сметаной и чайной ложкой меда).

Некрепкий чай. Второй завтрак Свежее некислое яблоко. Запеченное яблоко. Обед Суп-пюре.

Капуста тушеная.

Отварная рыба.

Ягодный кисель. Суп овощной.

Отварное мясо.

Рисовая или гречневая каша.

Компот. Полдник Чай.

Галетное печенье. Чай из сушеного шиповника. Ужин Рисовая каша на молоке.

Сливочное масло.

Кусочек сыра.

Некрепкий чай. Картофельное пюре.

Запеченная рыба.

Некрепкий чай.

Ватрушка.