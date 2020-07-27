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Гастроэнтеролог назвал главные правила меню кормящей мамы
Источник материала: Tut.by
Рацион мамы при кормлении грудью видится многим как сплошное табу: то нельзя, это нельзя… Но какие на самом деле существуют ограничения в питании — и есть ли они вообще?
Для чего вообще нужна диета кормящим мамам?
По словам врача, питание кормящих матерей должно быть полноценным, сбалансированным и оптимально здоровым, как и в любой другой период жизни:
— Важно разнообразие рациона. По составу он не должен кардинально отличаться от привычного. Другое дело, что потребности мамы в период кормления грудью выше обычных, поскольку для питания ребенка необходимо дополнительное поступление пищевых компонентов и энергии. Поэтому в первом полугодии жизни ребенка кормящая женщина должна получать на 500 килокалорий в сутки больше обычного, а во втором — на 450, так как в это время некоторая часть грудного молока уже будет замещена введенным прикормом, — поясняет гастроэнтеролог.
Кроме более высокой энергетической потребности кормящей матери, удовлетворяемой основными пищевыми веществами (белками, углеводами, жирами), следует учесть важнейшую роль поступления в организм женщины повышенного количества микро- и макроэлементов, витаминов.
Для нормальной работы пищеварительного тракта мама должна употреблять и пищевые волокна, которыми богаты фрукты, ягоды, овощи, крупы, хлеб грубого помола. Их количество в суточном рационе должно составлять 400−500 граммов.
Так, может быть, еще рекомендуется пить витамины в период кормления грудью?
Смысл дополнять рацион витаминами и минералами, в том числе с назначением специальных препаратов, есть, считает врач.
— Это связано с общим недостатком большинства важнейших витаминов и минералов у наших людей, а в период кормления грудью потребность в них у женщин существенно возрастает, ведь часть из них должен с молоком получить и ребенок. Курсовая поддержка организма витаминно-минеральными комплексами, особенно в зимне-весенний период, будет правильным решением. Особенно важно обеспечить поступление в достаточном количестве витамина Д, фолиевой кислоты, цинка, железа и ряда других элементов.
Почему считается, что первый месяц самый важный?
— Первый месяц после появления ребенка на свет чрезвычайно важен, потому что в это время происходят без преувеличения революционные изменения как в организме мамы, так и младенца. У мамы происходит колоссальная физиологическая (в первую очередь гормональная) и психологическая перестройка, устанавливается лактация.
Малышу, вышедшему из-под надежной маминой защиты, приходится адаптироваться к «жестким» реалиям окружающего внешнего мира. Одним из важнейших условий дальнейшего благополучного развития ребенка является начальное формирование кишечной микрофлоры. У деток, родившихся с помощью кесарева сечения, как правило, имеются проблемы именно с заселением кишечника полезными бактериями, — предупреждает врач. — Доказано, что при естественных родах эффект передачи от матери позитивных микроорганизмов значительно выше.
Наблюдающий ребенка педиатр определит, нуждаются ли мама и ребенок в коррекции питания и дополнительном назначении препаратов, улучшающих кишечный микробный состав.
Важно еще раз подчеркнуть, что обычно серьезные ограничения при составлении рациона мамы в период кормления грудью не нужны. Пища должна быть не только источником энергии и необходимых пищевых ингредиентов, но и доставлять радость.
И все-таки: какие блюда разрешены и что есть нельзя?
Диетические пособия и практикующие врачи рекомендуют ограничить продукты, которые приводят к выраженному изменению вкуса грудного молока в худшую сторону. К ним относятся острые приправы, лук, чеснок, перец, копчености, маринады, шоколад, мед, кофе, цитрусовые, продукты, богатые эфирными маслами.
— Но это не означает, что надо отказываться от этого на 100%. Просто их «участие» в питании нужно привести к такому количеству, чтобы ребенок не отказывался от груди в связи с неприятным привкусом молока. Однако нужно помнить, что в здоровом питании и тем более кормящей мамы важно избегать заведомо вредных продуктов и веществ в их составе — копченостей, консервантов, ароматизаторов, красителей, — предупреждает Сергей Загорский.
Существует много споров: является ли разнообразное питание матери причиной возникновения у ребенка аллергии? Большинство педиатров считает нецелесообразным при отсутствии аллергической предрасположенности вводить жесткие ограничения по разнообразию продуктов. Однако нужно иметь в виду следующее. Во-первых, кормящую маму необходимо предупредить: чрезмерное увлечение продуктами с наибольшим аллергенным потенциалом недопустимо. Прежде всего, к ним относятся: коровье молоко, яйца, рыба и морепродукты, пшеница, орехи, соя. Во-вторых, маме рекомендуется соблюдать гипоаллергенную диету при появлении у ребенка признаков аллергии или при наличии у ближайших родственников аллергических заболеваний.
— Что касается непереносимости молока, связанной с недостаточным усвоением молочного сахара (лактозы), которая встречается у 15−25% нашего населения, доказано, что исключение молочных продуктов из питания кормящей матери не помогает решить проблему, — подчеркивает врач. — При этом молочные продукты являются важным источником поступления белка, кальция, ряда витаминов и важно сохранить их в рационе мамы.
Последняя важная рекомендация — ограничить в питании мамы продукты, которые у детей со склонностью к кишечным расстройствам (особенно с младенческими коликами) могут приводить к возникновению болей в животике, метеоризму, нарушениям стула.
— В первую очередь это белокочанная капуста, бобовые, ряд овощей и фруктов (на многие из которых ребенок может иметь индивидуальную чувствительность). Понять, какие плоды лучше не есть, можно по реакции ребенка, — подсказывает врач. — Мама должна следить своим питанием: если после салата из капусты у ребенка заболел животик, значит, стоит убрать ее из рациона. Как правило, мы рекомендуем мамам не злоупотреблять (кроме вышеназванных капусты и бобовых) черным хлебом, дыней, виноградом, арбузом, редькой, репой, топинамбуром, реже — воздерживаться от яблок и груш. При этом определиться с перечнем и объемом употребляемых овощей, фруктов, ягод может и должна сама мама, наблюдая за ребенком, — полного запрета на разумные порции не существует.
Не лишним будет напомнить, что мамам в период кормления грудью категорически запрещается употребление алкоголя, курение.
Есть ли особенности питьевого режима?
— Кормящая мама не должна забывать о поддержании соответствующего питьевого режима. Большинство специалистов рекомендуют увеличить объем употребляемой жидкости (преимущественно чистой воды) на 1−2 литра с учетом многих факторов (здоровья женщины, сезона и других).
Существуют ли продукты для усиления лактации?
Сергей Загорский говорит: до сих пор бытует мнение, что некоторые продукты стимулируют выработку грудного молока. К ним относят чай с молоком, орехи, грибы, некоторые другие.
— Однако достаточных научных доказательств, что они помогают усилению лактации, до сих пор не представлено, — обращает внимание врач. — В продаже есть специальные чаи с определенными наборами трав для стимуляции лактации. При этом их использование опирается преимущественно на исторический опыт, и эффективность их применения может быть индивидуальной. Кроме того, нередко встречаются аллергические реакции на растительные компоненты, поэтому с ними нужно быть осторожными.
То есть это не тот случай, когда можно пить все чаи подряд. При сомнении лучше посоветоваться с врачом.
Хорошо помогает улучшить лактогенную активность выпитый за 20−30 минут до кормления стакан жидкости (воды, компота, чая).
Не менее важно обеспечить кормящей маме достаточный отдых с полноценным сном, своевременным питанием (а не на бегу!), психологический комфорт.
У ребенка часто колики. Что делать?
Сразу стоит уточнить, что кишечные колики очень часто встречаются у младенцев.
— Если они не сопровождаются так называемыми симптомами (или их еще называют флагами) тревоги — рвотой, нарушениями стула, недостаточной прибавкой веса, то, скорее всего, они носят функциональный характер. Связаны с незрелостью механизмов регуляции работы кишечника и являются относительно непродолжительным периодом адаптации ребенка к новой жизни.
Поэтому будет правильным объяснить маме и другим родственникам неугрожающий характер этих колик, то есть главное — успокоить родителей. Известно, что волнения мамы влияют на эмоциональное состояние ребенка, дополнительно способствуя возникновению колик.
— Из простых способов профилактики колик, помимо создания спокойной обстановки для мамы, рекомендуется контроль за правильной техникой вскармливания, свободное (но не беспорядочное!) кормление ребенка, — перечисляет специалист. — Непосредственно при коликах хорошо помогает изменение положения — не нужно бояться брать ребенка на руки, а также применять простые согревающие средства (теплую пеленку).
Если же имеются флаги тревоги или кишечные колики носят длительный, упорный характер, значительно и надолго ухудшают самочувствие ребенка, обратитесь к врачу, который проведёт квалифицированную диагностику и назначит эффективное лечение.
Примерное меню кормящей мамы на день (нажмите, чтобы развернуть таблицу)
В целом это меню обычного человека, заботящегося о своем питании.
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Врач объяснил основные принципы меню кормящей мамы. Все не так уж страшно! А вместо ограничений, скорее, новые правила.
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