







interfax.by Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 241 тыс. 21, наименьшее - в Гродненской области (751 тыс. 84), передает





Кроме того, в списки избирателей внесены 5 319 белорусских гражданин, находящихся за пределами рстраны.





На предыдущих выборах президента в 2015 году число избирателей составляло 6 млн 995 тыс. 181 человек, в 2010 году - 7 млн 105 тыс. 660 человек.





Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.





Голос » в Viber или Telegram и отправить туда фото своего бюллетеня. Именно в этот день мы должны проголосовать. А чтобы наш голос не украли, надо зарегистрироваться на онлайн-платформе «» вилии отправить туда фото своего бюллетеня.





На данный момент на платформе уже зарегистрировались более 450 тысяч изирателей. В идеале нас должно быть более 3,5 млн, но для того, чтобы этот метод сработал, достаточно более 1 млн человек.