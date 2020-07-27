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В списки избирателей включено 6,8 млн человек - более 450 тысяч уже зарегистрировались на платформе "Голос"

27.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центризбирком Беларуси включил в списки избирателей на предстоящих выборах президента 6 млн 844 тыс. 932 человека, свидетельствуют данные комиссии.



Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 241 тыс. 21, наименьшее - в Гродненской области (751 тыс. 84), передает interfax.by

Кроме того, в списки избирателей внесены 5 319 белорусских гражданин, находящихся за пределами рстраны.

На предыдущих выборах президента в 2015 году число избирателей составляло 6 млн 995 тыс. 181 человек, в 2010 году - 7 млн 105 тыс. 660 человек.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. 

Именно в этот день мы должны проголосовать. А чтобы наш голос не украли, надо зарегистрироваться на онлайн-платформе «Голос» в Viber или Telegram и отправить туда фото своего бюллетеня.

На данный момент на платформе уже зарегистрировались более 450 тысяч изирателей. В идеале нас должно быть более 3,5 млн, но для того, чтобы этот метод сработал, достаточно более 1 млн человек.  
 
Теги: Минск
 
 
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Центризбирком Беларуси включил в списки избирателей на предстоящих выборах президента 6 млн 844 тыс. 932 человека, свидетельствуют данные комиссии.
 
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