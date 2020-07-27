Прочищают форсунки в фонтане на Советской. Город готовится к празднику

Источник материала: Виртуальный Брест

Коммунальные службы прибирают центральные улицы, готовятся к празднованию Дня города.





Сегодня на Советской дворники наводили марафет вокруг лавочек, а технические работники чистили чаши бассейна светомузыкального фонтана и промывали форсунки разбрызгивающие воду.





Жаль, что до сих пор стеклянный торговый павильон не начал свою работу. Хотя за его аренду на аукционе выплатили кругленькую сумму.





Пока работает только передвижной лоток с мороженным и прохладительными напитками.





Прогноз погоды жаркий, мероприятий запланировано мало, поэтому вечерком с удовольствием можно будет посидеть на пешеходной улице у фонтана, а также послушать Брестский городской духовой оркестр.