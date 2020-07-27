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Прочищают форсунки в фонтане на Советской. Город готовится к празднику

27.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Коммунальные службы прибирают центральные улицы, готовятся к празднованию Дня города.

Прочищают форсунки в фонтане на Советской. Город готовится к празднику

Сегодня на Советской дворники наводили марафет вокруг лавочек, а технические работники чистили чаши бассейна светомузыкального фонтана и промывали форсунки разбрызгивающие воду.

Прочищают форсунки в фонтане на Советской. Город готовится к празднику

Жаль, что до сих пор стеклянный торговый павильон не начал свою работу. Хотя за его аренду на аукционе выплатили кругленькую сумму.

Прочищают форсунки в фонтане на Советской. Город готовится к празднику

Пока работает только передвижной лоток с мороженным и прохладительными напитками.

Прочищают форсунки в фонтане на Советской. Город готовится к празднику

Прогноз погоды жаркий, мероприятий запланировано мало, поэтому вечерком с удовольствием можно будет посидеть на пешеходной улице у фонтана, а также послушать Брестский городской духовой оркестр.

 
 
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  Коммунальные службы прибирают центральные улицы, готовятся к празднованию Дня города. Сегодня на Советской дворники наводили марафет вокруг лавочек, а...
 
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