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Прочищают форсунки в фонтане на Советской. Город готовится к празднику
27.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Коммунальные службы прибирают центральные улицы, готовятся к празднованию Дня города.
Сегодня на Советской дворники наводили марафет вокруг лавочек, а технические работники чистили чаши бассейна светомузыкального фонтана и промывали форсунки разбрызгивающие воду.
Жаль, что до сих пор стеклянный торговый павильон не начал свою работу. Хотя за его аренду на аукционе выплатили кругленькую сумму.
Пока работает только передвижной лоток с мороженным и прохладительными напитками.
Прогноз погоды жаркий, мероприятий запланировано мало, поэтому вечерком с удовольствием можно будет посидеть на пешеходной улице у фонтана, а также послушать Брестский городской духовой оркестр.
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Коммунальные службы прибирают центральные улицы, готовятся к празднованию Дня города. Сегодня на Советской дворники наводили марафет вокруг лавочек, а...
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