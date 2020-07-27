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Президент Беларуси о зарплатах сельчан: «Уравниловки быть не должно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Урожай зерна в 2020 году с учетом кукурузы должен составить минимум 9,5 миллионов тонн. Об этом сегодня, 27 июля, заявил Президент во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым делом Александр Лукашенко направился в поле. Глава государства ознакомился с уборкой озимой пшеницы. Урожайность культуры на этом участке составляет более 97 центнеров с гектара. Президенту доложили о ходе жатвы в Минской области.
Александр Лукашенко обратил внимание и на оплату труда сельчан. Уравниловки, уверен Президент, быть не должно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы к уровню прошлого года по темпам отстаем. Поэтому надо стараться, чтобы хотя бы выйти на тот уровень, который был в прошлом году. Техники – море. Организовать надо. Не забывайте людям заплатить. Они же в сельском хозяйстве ждут уборку, потому что уборка, посевная – это основные кампании, где люди могут заработать хорошие деньги. Не жалейте людям заплатить за работу. Уравниловки быть не должно.
Завод по переработке молока запустили 4 года назад. Объем прямых иностранных инвестиций составил свыше 95 миллионов евро. О предприятии говорят с приставкой «суперсовременное».
Здесь внедрены передовые технологии, все процессы максимально автоматизированы. В сутки перерабатывают 270 тонн молока, в ближайшие годы намерены выйти на проектную мощность в 500 тонн. Основная часть продукции уходит на экспорт в Россию.
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Новости Беларуси. Урожай зерна в 2020 году с учетом кукурузы должен составить минимум 9,5 миллионов тонн. Об этом сегодня, 27 июля, заявил Президент во время рабочей...
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