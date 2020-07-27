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«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июля стали известны имена комбайнеров, которые первыми в стране намолотили 3 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудовую победу отмечают в Гродненском районе.
Андрей Росеник из сельхозпредприятия имени Кремко три дня назад убрал 2 тысячи тонн хлеба, еще 1 тысячу намолотил за эти выходные – на озимых культурах. Их урожайность – под 95 центнеров с гектара – это один из лучших показателей в хозяйстве за последние 7 лет.
А ведь для комбайнера это уже 15-я уборочная. В последние годы он всегда в лидерах жатвы, в 2020 и 2019 годах становился первым в стране тысячником. Трудолюбие хлебороба оценило руководство хозяйства – доверило новенький комбайн.
Андрей Росеник, комбайнер ПК имени В.И. Кремко:
Руководитель поставил задачу – 5 тысяч. Постараемся, конечно. Урожайность позволяет, поля есть, будем работать.
Сергей Кремко, председатель правления ПК имени В.И. Кремко:
К слову, в Гродненском регионе самая высокая урожайность – почти 51 центнер с гектара. Всего средний по стране показатель – 39,2 центнера на круг. Уже убрано 18,5 % площадей. Общий намолот – свыше 1,5 миллионов тонн зерна.
Около трети полей убрано в Гомельской и Брестской областях. Включаются в работу и на севере страны – хлеба готовы к уборке и в некоторых хозяйствах Витебской области. Неплохие темпы и в центральном регионе.
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«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна
Новости Беларуси. 27 июля стали известны имена комбайнеров, которые первыми в стране намолотили 3 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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