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"Выборы выборами, а кушать все хотят». Лукашенко поставил задачу по сбору урожая

27.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

27 июля президент совершил рабочую поездку в Несвижский район и обсудил уборочную кампанию.

Лукашенко заявил, что в этом году урожай зерновых с учетом кукурузы должен составить 9,5 млн. Как доложил глава Минсельхозпрода Иван Крупко, на сегодня зерновых и зернобобовых уже убрано примерно на 19% площадей. Средняя урожайность составляет 37,6 ц/га.

Президент, обсуждая уборочную компанию, затронул и тему выборов: "Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично".

Традиционно Александр Лукашенко поднял и тему 90-х: "И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы".

 
Теги: Минск
 
 
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27 июля президент совершил рабочую поездку в Несвижский район и обсудил уборочную кампанию.
 
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