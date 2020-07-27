|
"Выборы выборами, а кушать все хотят». Лукашенко поставил задачу по сбору урожая
27.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
27 июля президент совершил рабочую поездку в Несвижский район и обсудил уборочную кампанию.
Лукашенко заявил, что в этом году урожай зерновых с учетом кукурузы должен составить 9,5 млн. Как доложил глава Минсельхозпрода Иван Крупко, на сегодня зерновых и зернобобовых уже убрано примерно на 19% площадей. Средняя урожайность составляет 37,6 ц/га.
Президент, обсуждая уборочную компанию, затронул и тему выборов: "Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично".
Традиционно Александр Лукашенко поднял и тему 90-х: "И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 июля президент совершил рабочую поездку в Несвижский район и обсудил уборочную кампанию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)