"Выборы выборами, а кушать все хотят». Лукашенко поставил задачу по сбору урожая

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

27 июля президент совершил рабочую поездку в Несвижский район и обсудил уборочную кампанию.

Лукашенко заявил, что в этом году урожай зерновых с учетом кукурузы должен составить 9,5 млн. Как доложил глава Минсельхозпрода Иван Крупко, на сегодня зерновых и зернобобовых уже убрано примерно на 19% площадей. Средняя урожайность составляет 37,6 ц/га.

Президент, обсуждая уборочную компанию, затронул и тему выборов: "Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично".

Традиционно Александр Лукашенко поднял и тему 90-х: "И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы".