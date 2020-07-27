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Названы самые популярные «тиктокеры» в Беларуси

27.07.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Агентство AMDG провело анализ белорусского сегмента социальной сети TikTok и составило список самых популярных блогеров площадки. Об этом говорится на официальном сайте компании.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kon Karampelas / Unsplash

По мнению аналитической компании, вот как выглядит список самых популярных блогеров из Беларуси в соцсети:

  • Алексей Савко (@savko) ― 5,8 млн фолловеров;
  • Влад Бумага (@a4omg) ― 4,7 млн фолловеров;
  • Никита Удановский (@0udanovskiy2) ― 3,2 млн фолловеров;
  • Влад Кобяков (@kobyakov_vlad) ― 1,9 млн фолловеров;
  • Егор Шкред (@egorik_shkred) ― 1,9 млн фолловеров;
  • Влад Шудейко (@vshudeyko__) ―1,7 млн фолловеров;
  • Макс Долинов (@maxdolinov.x) ― 1,7 млн фолловеров;
  • Лёша Майсак (@lesha.lm) ― 1,4 млн фолловеров;
  • Юлия Годунова (@juliagodunova) ― 1,3 млн фолловеров;
  • Вероника Золотова (@veronikazolotova_) ―1,2 млн фолловеров;
  • @etto_julietta ― 1,2 млн фолловеров;
  • Дмитрий Ермузевич (@dimaermuzevich) ― 1,1 млн фолловеров;
  • @romanov_by ― 820 тысяч фолловеров.

С некоторыми из них TUT.BY уже общался. Например, в прошлом году о своей работе в TikTok рассказал Алексей Савко, лидер рейтинга. А несколько месяцев мы поговорили об успеха в создании коротких видео для платформы с Никитой Удановским, который на тот момент учился в 11 классе обычной школы (третье место в списке).

Напомним: «ТикТок» (TikTok) — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance». Запущенная летом 2018 года, на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений.

В исследовании компании AMDG говорится, что площадка имеет около 800 млн активных пользователей в месяц. Из них 60% — из Китая и 30% — из остальных стран. По-прежнему официальных отчетов по белорусской аудитории в TikTok нет. Лишь недавно TikTok озвучил статистику по России: 18 млн пользователей. Из них 60% — женщины, 40% — мужчины. Дети и подростки — около 43% аудитории, люди в возрасте от 18 до 34 лет — 33%, от 25 до 34 лет — 21%.

 
 
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«ТикТок» (TikTok) - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance».
 
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