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Названы самые популярные «тиктокеры» в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Агентство AMDG провело анализ белорусского сегмента социальной сети TikTok и составило список самых популярных блогеров площадки. Об этом говорится на
По мнению аналитической компании, вот как выглядит список самых популярных блогеров из Беларуси в соцсети:
С некоторыми из них TUT.BY уже общался. Например, в прошлом году о своей работе в TikTok
Напомним: «ТикТок» (TikTok) — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance». Запущенная летом 2018 года, на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений.
В исследовании компании AMDG говорится, что площадка имеет около 800 млн активных пользователей в месяц. Из них 60% — из Китая и 30% — из остальных стран. По-прежнему официальных отчетов по белорусской аудитории в TikTok нет. Лишь недавно TikTok озвучил статистику по России: 18 млн пользователей. Из них 60% — женщины, 40% — мужчины. Дети и подростки — около 43% аудитории, люди в возрасте от 18 до 34 лет — 33%, от 25 до 34 лет — 21%.
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«ТикТок» (TikTok) - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance».
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