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Что случилось с Бритни Спирс? Фанаты по всему миру просят спасти их любимую певицу
Источник материала: Tut.by
В Сети
Все началось в 2008-м году, когда Бритни, пережив тяжелый развод, начала вести себя неадекватно: сбежала из клиники, где проходила лечение от алкогольной и наркотической зависимости, напала на папарацци, закрылась в ванной с детьми, которые должны были проживать с отцом по решению суда, и отказалась впускать полицейских.
После этого певицу отправили на принудительное лечение в психиатрическое отделение медицинского центра в Лос-Анджелесе, а также признали временно недееспособной. Решением суда ее опекуном был назначен отец — Джеймс Спирс.
Что в этом случае подразумевается под опекунством? То, что Бритни не может жить одна, водить машину и самостоятельно распоряжаться деньгами. Кроме того, опекун контролирует ее режим дня, любые передвижения по городу и даже контент, который певица публикует в социальных сетях.
Сторонники движения #FreeBritney уверены, что 12 лет — достаточный срок для восстановления нервной системы, и профессиональная деятельность Бритни это доказывает. За последние годы она действительно записала несколько альбомов и съездила в несколько гастрольных туров.
«Она взрослая и самостоятельная женщина, которая должна сама распоряжаться своей жизнью и своими деньгами», — пишут фанаты Спирс.
Движение набрало обороты после того, как Бритни отменила турне, а в ее инстаграме стали появляться странные записи, которые поклонники трактуют как просьбы о помощи. Тогда же появилось тревожное сообщение от инсайдера, который сообщил, что певицу накачали таблетками и снова поместили в психиатрическую лечебницу.
Любопытно, что на стороне певицы не только ее фанаты и коллеги по цеху, но и правозащитники. Например, адвокат Лиза Маккарли также выступает за прекращение опеки над Бритни и высказывает предположение о том, что этот правовой инструмент используется в отношении певицы, чтобы обеспечить доступ к ее счетам.
На сегодня состояние Бритни Спирс составляет около $ 60 млн, но по факту эти деньги ей не принадлежат. Ее отец и по совместительству опекун получает из этих средств $ 130 тысяч ежегодно.
Ситуацию усугубляет то, что певица не отвечает на многочисленные вопросы от поклонников и журналистов и записывает столь странные видео, что возникают сомнения: имеет ли она в принципе доступ к интернету и понимает ли, что происходит?
Сегодня петицию об освобождении Бритни из-под опеки на сайте Белого дома подписали более 130 тысяч человек.
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Движение #FreeBritney набирает обороты. Рассказываем, почему поклонники считают, что звезду 2000-ых нужно спасать.
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