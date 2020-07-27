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Как обстоят дела с полевыми работами в хозяйствах Ганцевичского района?

27.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Информация о ходе жатвы в хозяйствах Ганцевичского района на 27 июля 2020 года.

Как обстоят дела с полевыми работами в хозяйствах Ганцевичского района?
Как обстоят дела с полевыми работами в хозяйствах Ганцевичского района?

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Информация о ходе жатвы в хозяйствах Ганцевичского района на 27 июля 2020 года.
 
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