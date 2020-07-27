Информация о ходе жатвы в хозяйствах Ганцевичского района на 27 июля 2020 года.
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Как обстоят дела с полевыми работами в хозяйствах Ганцевичского района?
27.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Информация о ходе жатвы в хозяйствах Ганцевичского района на 27 июля 2020 года.
(Visited 11 times, 11 visits today)
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Информация о ходе жатвы в хозяйствах Ганцевичского района на 27 июля 2020 года.
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