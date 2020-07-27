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В Беларуси вырос спрос на загородное жилье

27.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спрос на загородные дома растет в Беларуси. Причем за сельской романтикой из мегаполисов уезжает в основном молодежь. Почему так происходит и сколько стоит домик в деревне, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

У годовалой Алисы собственный контактный зоопарк. Козы англо-нубийской породы приносят семье не только доход, но и радость.

«Живут у нас, как собаки. Кушают, обнимаются с нами. В следующем году ждем от них потомство и молоко. Молочное направление хотим развивать в своем хозяйстве», – рассказала жительница деревни Суходолы Николь Рябота.

Кроме коз, Алексей и Николь разводят экзотических кур и собак породы акита-ину. Выращивают и ягоды. На полях спеет голубика. Говорят, это только начало бизнеса. В деревне живут всего год. И ритм, как ни странно, здесь куда быстрее городского.

«Мы представляли себе, что шашлыки будут каждый вечер. Но однозначно нет! Шашлыки, когда приезжают гости. Тот же быт остался: уборка, готовка, дети. Но возможностей для развития, мне кажется, гораздо больше», – считает Николь Рябота.

Мария и Александр переехали в деревню, чтобы открыть агроусадьбу. Но не только ради бизнеса. А еще и для детей.

«Совмещать работу и внимание детям. Потому что я прекрасно понимаю, если бы муж остался на своей работе, а я бы вышла из декрета, мы бы их просто не видели. Они сидели бы с няней. В лучшем случае мы бы проводили время вместе по выходным», – указала хозяйка агроусадьбы Мария Голобурдо.

Все сбережения вложили в гостевой домик. Сейчас строят второй. Места в нем уже забронированы на осень. Привлекают туристов фермерскими продуктами и гастрономическими развлечениями.

«Осенью хотим пивоварню свою делать. Мы делаем домашнее пиво и хотим делать его более качественно, чтобы можно было не только летом, но и зимой его производить. Также мы хотим выкупить семь домов, которые остались в этой деревне», – отметил хозяин агроусадьбы Александр Голобурдо.

Найти дом недалеко от столицы уже сложно. В Минском районе чуть более двадцати пустующих. Ехать дальше молодежь не хочет. Не везде есть школы, а в детские сады – очередь.

«Конечно, существует проблема очередности. Но у нас девять дошкольных учреждений в Минском районе до конца года будет возведено. В ближайшую пятилетку планируется семь новых школ и более 12 дошкольных учреждений», – указала заместитель председателя Минского райисполкома Ирина Тихонко.

Спрос на загородную недвижимость превышает предложение. Продажи увеличились на 50%. Но ажиотаж пока не повлиял на стоимость.

«Загородный рынок падал лет семь. В этом году он остановился. Если есть спрос, это не значит, что выросли цены», – пояснила менеджер агентства недвижимости Лариса Самусенкова.

Популярны не только домики в деревне. Застройщики массово возводят многоэтажное жилье в пригороде Минска. Квадратный метр там дешевле, чем в столице. Стоимость деревенского дома с удобствами в Беларуси стартует примерно от шести тысяч долларов.



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Теги: Минск
 
 
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