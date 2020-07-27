В Логойском районе водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу

Источник материала: ОНТ

Водитель, управляющий автомобилем Skoda Rapid, уснул за рулем в Логойском районе, в результате погиб человек, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал МВД.

ДТП случилось в воскресение 26 июля в районе 5.20. По предварительным данным, 36-летний водитель Skoda Rapid, двигаясь по автодороге М3 Минск - Витебск на 44-м километре уснул за рулем. Машину занесло на встречную полосу, и она врезалась в автомобиль Ford Transit.

Погибла 66-летняя женщина - пассажирка Ford. Еще четыре человека получили травмы.

Фото: МВД

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