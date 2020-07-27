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В Логойском районе водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу
Источник материала: ОНТ
Водитель, управляющий автомобилем Skoda Rapid, уснул за рулем в Логойском районе, в результате погиб человек, есть пострадавшие. Об этом
ДТП случилось в воскресение 26 июля в районе 5.20. По предварительным данным, 36-летний водитель Skoda Rapid, двигаясь по автодороге М3 Минск - Витебск на 44-м километре уснул за рулем. Машину занесло на встречную полосу, и она врезалась в автомобиль Ford Transit.
Погибла 66-летняя женщина - пассажирка Ford. Еще четыре человека получили травмы.
Фото: МВД
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Водитель, управляющий автомобилем Skoda Rapid, уснул за рулем в Логойском районе, в результате погиб человек, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал МВД. ДТП...
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