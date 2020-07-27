ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тихановская рассказала, как проведет честные выборы и референдум

27.07.2020 15:16 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Честные выборы с прозрачным подсчетом голосов, онлайн-трансляцию с выборов и новый независимый состав Центризбиркома – такие меры будет принимать кандидат на пост президента Светлана Тихановская в случае избрания ее главой государства.

Об этом она сообщила в опубликованной предвыборной программе.

По словам Тихановской, в случае избрания президентом она в течение года намерена провести новые «честные и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов».

«Система избирательных комиссий будет сформирована таким образом, что в них будут включены представители всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также, в обязательном порядке, представители кандидатов в президенты. На каждом участке будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию. Каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям, и только после этого помещаться в стопку голосов за кандидата», - говорит Тихановская.

По ее мнению, уже сегодня понятно, что выборы, назначенные на 9 августа 2020 года, свободными и честными признать невозможно.

«Многих сильных кандидатов, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, лишили возможности в них участвовать», - говорится в программе. Тихановская уврена в необходимости новых свободных выборов.

«После вступления в должность президента я приму меры для сохранения стабильности в стране и создания условий для проведения честных выборов», - заявила кандидат.

После вступления на пост президента она намерена назначить шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, включая председателя, и издать указ о проведении новых выборов президента.

Доверенные лица кандидатов будут иметь право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке. Досрочное голосование будет допускаться в исключительных случаях для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине. Всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации, без злоупотребления служебным положением.

Тихановская заявила, что после ее вступления в должность страной будут управлять нынешние чиновники за исключением тех, кто грубо нарушал закон. Ушедших в отставку сменят «профессионалы из числа государственных служащих».

«Новые президентские выборы будут проведены в течение полугода», - говорится в программе.

В планах Тихановской также проведение референдума в целях изменения Конституции с возвратом к Основному закону 1994 года в части пункта сроке действия президента страны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Честные выборы с прозрачным подсчетом голосов, онлайн-трансляцию с выборов и новый независимый состав Центризбиркома – такие меры будет принимать кандидат на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Повысят пособия, возобновят авиарейсы, вузы зачислят на бюджет: что еще изменится в Беларуси с 1 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика