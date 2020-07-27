Повысят пособия, возобновят авиарейсы, вузы зачислят на бюджет: что еще изменится в Беларуси с 1 августа

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Увеличатся детские пособия

С 1 августа увеличиваются пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Это связано с ростом среднемесячной зарплаты работников в стране за предшествующий квартал, сообщает Министерство труда и социальной защиты .

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит:

на первого ребенка – 427,84 рубля;

на второго и последующих детей – 488,96 рубля;

на ребенка-инвалида – 550,08 рубля.

Рост пособия по сравнению с предыдущим перерасчетом (с 1 февраля) составит 5,5%.

Фото: Myfin.by

Посольство Беларуси в РФ полностью возобновляет работу

С 1 августа 2020 года консульский отдел посольства Беларуси в Российской Федерации (в Москве) возобновляет свою работу в полном объеме. Об этом сообщается на сайте посольства.

Также в сообщении сказано, что для минимизации возможности заражения инфекцией COVID-2019 допускать в помещение консульского отдела будут граждан исключительно в масках и перчатках.

Россия восстанавливает международное авиасообщение

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, заявил глава правительства Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.