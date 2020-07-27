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Повысят пособия, возобновят авиарейсы, вузы зачислят на бюджет: что еще изменится в Беларуси с 1 августа
Источник материала: Myfin
Увеличатся детские пособия
С 1 августа
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Рост пособия по сравнению с предыдущим перерасчетом (с 1 февраля) составит 5,5%.
Посольство Беларуси в РФ полностью возобновляет работу
С 1 августа 2020 года консульский отдел посольства Беларуси в Российской Федерации (в Москве) возобновляет свою работу в полном объеме. Об этом сообщается на сайте посольства.
Также в сообщении сказано, что для минимизации возможности заражения инфекцией COVID-2019 допускать в помещение консульского отдела будут граждан исключительно в масках и перчатках.
Россия восстанавливает международное авиасообщение
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, заявил глава правительства Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.
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Повысят пособия, возобновят авиарейсы, вузы зачислят на бюджет: что еще изменится в Беларуси с 1 августа
Повышение детских пособий, вступительная кампания в вузах, возобновление авиасообщения с некоторыми странами. Каких еще изменений ждать белорусам с 1 августа?...
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