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Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе завершился в Гомельской области
Источник материала: ОНТ
Лидеры сборной выиграли групповые гонки.
Представительница Витебской области Татьяна Шаракова – сильнейшая среди женщин. Она опередила Анастасию Колесову и Анну Терех. Евгений Соболь из Бресткой области с золотом в мужской гонке. Вторым финишировал Александр Рябушенко. Евгений Королек занял третье место.
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Лидеры сборной выиграли групповые гонки. Представительница Витебской области Татьяна Шаракова – сильнейшая среди женщин. Она опередила Анастасию Колесову и Анну...
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