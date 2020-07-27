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Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе завершился в Гомельской области

27.07.2020 15:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе завершился в Гомельской области

Лидеры сборной выиграли групповые гонки.

Представительница Витебской области Татьяна Шаракова – сильнейшая среди женщин. Она опередила Анастасию Колесову и Анну Терех. Евгений Соболь из Бресткой области с золотом в мужской гонке. Вторым финишировал Александр Рябушенко. Евгений Королек занял третье место.

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Лидеры сборной выиграли групповые гонки. Представительница Витебской области Татьяна Шаракова – сильнейшая среди женщин. Она опередила Анастасию Колесову и Анну...
 
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