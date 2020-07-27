Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе завершился в Гомельской области

Источник материала: ОНТ

Лидеры сборной выиграли групповые гонки.

Представительница Витебской области Татьяна Шаракова – сильнейшая среди женщин. Она опередила Анастасию Колесову и Анну Терех. Евгений Соболь из Бресткой области с золотом в мужской гонке. Вторым финишировал Александр Рябушенко. Евгений Королек занял третье место.

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