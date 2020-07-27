ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Около Br13 тыс. ущерба взыскали с дачника за пожар в Сморгонском районе

27.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Около Br13 тыс. ущерба взыскали с дачника за пожар в Сморгонском районе

Около Br13 тыс. ущерба взыскали с дачника, устроившего пожар в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Весной этого года житель района сжигал на своем участке мусор. Сильный ветер раздул пламя, огонь перекинулся на соседние хозпостройки и нежилой дом. На землях сельхозназначения на площади 40 тыс. кв.м выгорела сухая растительность.

Размер причиненного окружающей среде ущерба превысил Br17 тыс. Районный отдел по ЧС назвал причиной пожара нарушение правил безопасности при разведении костра.

Прокурор Сморгонского района предъявил мужчине иск в интересах государства. Районный суд удовлетворил требования прокурора: с ответчика с учетом его материального положения взысканы в счет возмещения вреда Br12,9 тыс.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около Br13 тыс. ущерба взыскали с дачника, устроившего пожар в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области....
 
Новости дня
Новости разные
 
Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика