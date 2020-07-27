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Около Br13 тыс. ущерба взыскали с дачника за пожар в Сморгонском районе
27.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Около Br13 тыс. ущерба взыскали с дачника, устроившего пожар в Сморгонском районе. Об этом
Весной этого года житель района сжигал на своем участке мусор. Сильный ветер раздул пламя, огонь перекинулся на соседние хозпостройки и нежилой дом. На землях сельхозназначения на площади 40 тыс. кв.м выгорела сухая растительность.
Размер причиненного окружающей среде ущерба превысил Br17 тыс. Районный отдел по ЧС назвал
Прокурор Сморгонского района предъявил мужчине иск в интересах государства. Районный суд удовлетворил требования прокурора: с ответчика с учетом его материального положения взысканы в счет возмещения вреда Br12,9 тыс.
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Около Br13 тыс. ущерба взыскали с дачника, устроившего пожар в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области....
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