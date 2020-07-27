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Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы

27.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы

25 июля в День пожарной службы Республики Беларусь у памятника Анне Никандровой прошло торжественное построение работников Дубровенского РОЧС, посвященное профессиональному празднику.
К сотрудникам Дубровенского РОЧС с поздравительной речью обратились председатель Дубровенского районного исполнительного комитета Анатолий Лукашов и председатель Дубровенского районного Совета депутатов Елена Тихонова. Они вручили Почетные грамоты отличившимся бойцам, поблагодарили их за профессионализм, самоотверженный труд.
В торжественной обстановке начальник Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Курак поздравил всех спасателей с праздником, призвал быть сильными и мужественными, никогда не терять веру в себя, и гордо нести звание «Спасатель».

За достижение высоких результатов в службе, за значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, безупречное выполнение должностных обязанностей, лучшие работники были удостоены различных наград.
Также со словами благодарности и уважением отметили ветеранов, которые внесли значительный вклад в историю пожарной службы. Они были награждены памятной медалью «100 лет Советской пожарной охране».

Со словами поздравления к коллегам обратились ветераны пожарной службы Дубровенского РОЧС: бывший начальник Владимир Соловьев и работник кадровой службы Ольга Юрченко.
Во время торжественного построения приняли присягу впервые принятые на службу работники МЧС.


Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы


Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы


Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы


Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы


Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы


Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы


Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы


Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы


Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы


Принятие присяги и награждение лучших, так в Дубровно прошел День пожарной службы

Юлия СТАРАВОЙТОВА.
Фото автора.

 
 
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25 июля в День пожарной службы Республики Беларусь у памятника Анне Никандровой прошло торжественное построение работников Дубровенского РОЧС, посвященное...
 
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