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Найти хомяка: вознаграждение в 500 рублей обещают тому, кто найдёт дикого грызуна в Беларуси

27.07.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Найти хомяка: вознаграждение в 500 рублей обещают тому, кто найдёт дикого грызуна в Беларуси

Найти любой ценой. Вознаграждение в 500 рублей ждёт того, кто найдёт в Беларуси хомяка. Речь не о привычных нам джунгариках или шиншиллах, которых можно отыскать в зоомагазине, а о диком обитателе – хомяке обыкновенном.

Вид может исчезнуть с лица земли в ближайшие 30 лет. Раньше они встречались в Брестском, Каменецком, Пружанском, Кобринском, Березовском, Барановичском, а также в Добрушском и Гомельском районах. Теперь же грызун отнесён к вымирающему виду и включён в Красную книгу.

Природоохранная организация бросила клич: кто увидит хомяка обыкновенного, сообщайте! Специалисты выедут на место и установят камеру, чтобы сфотографировать хозяина норы. Селятся грызуны обычно на границе полей, по обочинам дорог и даже в городах. На приз смогут претендовать первые четыре кандидата. 

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Найти любой ценой. Вознаграждение в 500 рублей ждёт того, кто найдёт в Беларуси хомяка. Речь не о привычных нам джунгариках или шиншиллах, которых можно отыскать в...
 
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