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Почему произошли сбои в работе четырех банков и будут ли штрафы за просрочку по платежам по кредитам
Источник материала: Tut.by
В Банке БелВЭБ
«26 июля из-за перепадов напряжения в здании Банка БелВЭБ произошло аварийное отключение системы кондиционирования, повлекшее сбой в работе Центра обработки данных. В результате клиентам Банка БелВЭБ и банков-партнеров был недоступен ряд сервисов», — уточняют в банке.
При этом добавляют, что на 27 июля «не зафиксировано фактов двойных списаний со счетов клиентов и неправомерных блокировок сумм при осуществлении платежей».
«Однако в случае их обнаружения банк скорректирует неточности в течение сегодняшнего дня, все ошибочно списанные денежные средства будут возвращены клиентам, — рассказывают в пресс-службе банка. — Банк также отрегулирует вопросы наложения штрафных санкций по непогашению клиентами кредитов 26 июля по причине технического сбоя».
Сегодня клиенты Банка БелВЭБ стали сообщать о том, что сталкиваются с проблемами с антивирусником в мобильном приложении банка. «Сообщения о проблемах с антивирусом в мобильном приложении UP не связаны со сбоем, произошедшим 26.07.2020. Банком направлены обращения производителям антивирусного программного обеспечения (Avast, AVG и Zillya) о ложном срабатывании антивирусов. Ведется работа над решением проблемы совместно с указанными компаниями», — уточнили в Банке БелВЭБ.
В Банк БелВЭБ уточняют, что проводят «комплексный анализ случившейся ситуации и намерен предпринять исчерпывающие меры дополнительной защиты интересов своих клиентов и партнеров».
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Почему произошли сбои в работе четырех банков и будут ли штрафы за просрочку по платежам по кредитам
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