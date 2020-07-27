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Нацбанк предупреждает о банковском мошенничества. На что обращать внимание, чтобы не остаться без денег
Источник материала: Tut.by
В последнее время в Беларуси участились случаи банковского мошенничества,
Специалисты обращают внимание на то, что мошенники, представляясь работниками банка или
— Они называют имеющуюся у них информацию для создания у клиента доверия и уверенности, что звонит сотрудник банка. Для обзвона клиентов по-прежнему используется специальное программное обеспечение, которое обеспечивает подмену номера. Чаще всего злоумышленники просят назвать недостающие цифры карточки или 3-D Secure код, который пришел на мобильный телефон, — комментируют в Нацбанке.
Если мошенникам удалось выедать нужные данные, они могут перевести деньги с карты жертвы на свою карту, открыть счета в других банках через межбанковскую систету идентификации (МСИ), оформить онлайн-кредит.
Помимо мошенники все чаще создают поддельные фишинговые сайты, с помощью которых похищают данные карточек своих жертв. Такие сайты могут маскироваться под интернет-банки,
— Злоумышленники могут притворяться как продавцами, так и покупателями. Торговые площадки чаще используются мошенниками как базы данных, сами же вредоносные ссылки и общение происходит в социальных сетях и популярных мессенджерах, — обращают внимание специалисты.
При этом адреса фишинговых сайтов похожи на настоящие и могут отличаться буквально одной буквой: например, kufarpay. space, kufar.name, belpost.biz.
Чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться денег, специалисты советуют придерживаться следующих правил:
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Нацбанк предупреждает о банковском мошенничества. На что обращать внимание, чтобы не остаться без денег
Мошенники представляются сотрудниками банков или Ассоциации белорусских банков, а еще создают фишинговые сайты, которые маскируются под известные.
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