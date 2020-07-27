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«Ювентус» оформил золотые медали за два тура до конца чемпионата Италии
Источник материала: ОНТ
«Ювентус» за два тура до конца чемпионата Италии оформил золотые медали.
В 36-м туре клуб из Турина одержал победу над «Сампдорией» - 2:0. Счёт был открыт в конце первого тайма – автором забитого мяча стал Криштиану Роналду. Во второй половине встречи Федерико Бернардески поставил победную точку. «Ювентус», набрав 83 очка, стал недосягаемым для преследователей и гарантировал себе чемпионский титул. Туринцы завоевали скудетто в девятый раз подряд и в 36-й раз в истории.
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«Ювентус» за два тура до конца чемпионата Италии оформил золотые медали. В 36-м туре клуб из Турина одержал победу над «Сампдорией» - 2:0. Счёт был открыт в конце...
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