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Минский магазин для взрослых обвинил цыганок в краже золотой секс-игрушки

27.07.2020 17:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В минском секс-шопе Evolution произошла кража: пропали анальная пробка золотого цвета и женский эротический костюм. Владелицы магазина – Камилла Жибуля и Алла Пирумова – подозревают в совершении преступления цыганок, которые как раз в день пропажи товаров прогуливались по секс-шопу.

В комментарии для «Нашей Нивы» Пирумова рассказала, что инцидент случился еще 22 июля. Тогда в Evolution заглянули две женщины. В том, что они цыганки, сомнений ни у кого не возникло: смуглая кожа, темные глаза, черные волосы и характерные черты лица. Около часа они бродили по магазину, осматривали витрины, задавали множество вопросов консультанту: как считает Пирумова, просто «заговаривали продавцу зубы». В итоге купили два пробника лубриканта, но расплатились наличными, поэтому их данных не осталось. 

«Знік не толькі анальны корак – разам з ім прыхапілі яшчэ і эратычны касцюм-сетку. Не вельмі акуратна адкрыўшы ўпакоўку, дасталі і панеслі. Прадавачка пасля іх сыходу агледзела паліцы і ўбачыла нястачу. А сам корак наогул смешна скралі: мяшочак з-пад яго падклалі пад суседні, каб мы ніяк гэта не заўважылі. Вельмі знаходліва. Корак, вядома, не зроблены з золата, а проста залатога колеру. Дарэчы, яго кошт – 35 рублёў. Касцюма – 58 рублёў», – объяснила директор секс-шопа «Нашей Ниве». По ее словам, она и Камилла Жибуля уже подали заявление в милицию. Его приняли и сказали через десять дней ждать письма с информацией.

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В минском секс-шопе Evolution произошла кража: пропали анальная пробка золотого цвета и женский эротический костюм. Владелицы магазина – Камилла Жибуля и Алла...
 
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