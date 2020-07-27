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Донбасс обвинили в нарушении перемирия

27.07.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Донбасс обвинили в нарушении перемирия

Украина обвинила Донбасс в нарушении перемирия. Напомним, соглашение о прекращении огня вступило в силу сегодня в полночь.

По информации Киева, выстрелы прогремели спустя 45 минут. Жертв нет, ответный огонь украинские военные не открывали. На Донбасс прибыли миротворцы под эгидой ООН. Также гуманитарной группе переданы списки лиц для освобождения обеими сторонами. Очередной шаг на пути к урегулированию ситуации стал возможен благодаря безальтернативной площадке для переговоров в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Украина обвинила Донбасс в нарушении перемирия. Напомним, соглашение о прекращении огня вступило в силу сегодня в полночь. По информации Киева, выстрелы...
 
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