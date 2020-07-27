|
Александр Лукашенко: если у тебя есть труба, которая нефть качает, тогда можно рискнуть. Ошибка дорого стоит
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Урожай зерна в 2020 году с учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 27 июля заявил Президент во время рабочей поездки в Несвижский район.
Первым делом Александр Лукашенко направился в поле. Глава государства ознакомился с уборкой озимой пшеницы. Урожайность культуры на этом участке составляет более 97 центнеров с гектара. Президенту доложили о ходе жатвы в Минской области.
Несвижский район входит в тройку лидеров столичного региона. Средняя урожайность по району – 64 центнера с гектара. Александр Лукашенко обратил внимание и на оплату труда сельчан.
Завод по переработке молока запустили 4 года назад. Объем прямых иностранных инвестиций составил свыше 95 миллионов евро.
О предприятии говорят с приставкой «суперсовременное». Здесь внедрены передовые технологии, все процессы максимально автоматизированы. В сутки перерабатывают 270 тонн молока, в ближайшие годы намерены выйти на проектную мощность в 500 тонн. Основная часть продукции уходит на экспорт. В ассортименте – свыше 50 видов товаров высокого качества. Сегодня их оценил Президент.
Александр Караник, председатель Совета директоров Несвижского завода детского питания:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Караник:
Александр Лукашенко:
Александр Караник:
Что касается жатвы, то, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия, страна на период уборочной обеспечена техникой и топливом в полном объеме. Если позволит погода, можно убрать зерновые за 21 день.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: если у тебя есть труба, которая нефть качает, тогда можно рискнуть. Ошибка дорого стоит
Новости Беларуси. Урожай зерна в 2020 году с учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)