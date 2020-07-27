«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

Источник материала: ОНТ

Авиаперевозчик «Белавиа» продлил приостановку рейсов в Краснодар и Сочи до 15 августа, в другие города России – до 7 августа, передает БЕЛТА со ссылкой на компанию.

Чтобы вернуть деньги либо поменять даты вылета на отмененные рейсы, необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании или в службу поддержки по данному вопросу.

ФОТО: БЕЛТА

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