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«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

27.07.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

Авиаперевозчик «Белавиа» продлил приостановку рейсов в Краснодар и Сочи до 15 августа, в другие города России – до 7 августа, передает БЕЛТА со ссылкой на компанию. 

Чтобы вернуть деньги либо поменять даты вылета на отмененные рейсы, необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании или в службу поддержки по данному вопросу. 

ФОТО: БЕЛТА 

 

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Авиаперевозчик «Белавиа» продлил приостановку рейсов в Краснодар и Сочи до 15 августа, в другие города России – до 7 августа, передает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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