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Анатолий Исаченко пообщался со студотрядовцами в Солигорском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Анатолий Исаченко встретился со студотрядовцами Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Заместитель председателя Совета Республики посетил масштабное строительство жилого дома в районе № 21. Сегодня вместе с работниками 26 студентов профессиональных учреждений работают на трех участках города.
Кстати, молодые люди выбирают столицу горнодобывающей промышленности уже не первый год. Анатолий Исаченко поинтересовался, довольны ли молодые люди условиями труда и уровнем заработной платы. Затем разговор продолжился в одном из живописных уголков Солигорщины – урочище Бугры.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики:
В подарок Анатолий Исаченко получил комплект спецодежды, тем самым его приняли в братство студотрядовского движения.
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Новости Беларуси. Анатолий Исаченко встретился со студотрядовцами Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Заместитель председателя Совета...
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