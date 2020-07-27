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Анатолий Исаченко пообщался со студотрядовцами в Солигорском районе

27.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Анатолий Исаченко встретился со студотрядовцами Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Исаченко пообщался со студотрядовцами в Солигорском районе

Заместитель председателя Совета Республики посетил масштабное строительство жилого дома в районе № 21. Сегодня вместе с работниками 26 студентов профессиональных учреждений работают на трех участках города.

Анатолий Исаченко пообщался со студотрядовцами в Солигорском районе


Анатолий Исаченко пообщался со студотрядовцами в Солигорском районе

Кстати, молодые люди выбирают столицу горнодобывающей промышленности уже не первый год. Анатолий Исаченко поинтересовался, довольны ли молодые люди условиями труда и уровнем заработной платы. Затем разговор продолжился в одном из живописных уголков Солигорщины – урочище Бугры.

Анатолий Исаченко пообщался со студотрядовцами в Солигорском районе

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики:
Студенчество, наверное, самая лучшая пора времени, а это стройотрядовское движение дает определенный импульс ребята знакомятся друг с другом, познают труд, зарабатывают копеечку. Это общение в такой раскрепощенной обстановке дает положительный результат.

В подарок Анатолий Исаченко получил комплект спецодежды, тем самым его приняли в братство студотрядовского движения.

Люди в материале: Анатолий Исаченко

 
 
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Новости Беларуси. Анатолий Исаченко встретился со студотрядовцами Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Заместитель председателя Совета...
 
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