«Это квинтэссенция наболевшего». Чиновник — об указе об ограничении прибыли застройщиков

Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно принятый указ об ограничении прибыли застройщиков — это квинтэссенция всего того, что «наболело». Об этом, как сообщает Realt.by, заявил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.





Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Этот указ позволит нашим гражданам строить квадратный метр со сниженной стоимостью. В этом указе 5%-ной прибыльностью ограничивается не только строительство для нуждающихся, но и для всех тех, кто будет строить жилье.

При этом как изменится рынок жилья, покажет ближайшее время, говорит чиновник. В этом году и в начале следующего застройщики будут строить жилье по той разрешительной документации, которая уже получена, потому что этот указ не отменяет те документы.

— Этот указ призван снизить стоимость метра квадратного (а его, поверьте, можно снизить! я вам это как специалист говорю). Также будет еще проверка качества тех организаций, которые строят. А сейчас, к сожалению, в Минске 13 сверхнормативных домов. Отчего это? От многих факторов это зависит, но отчасти и от того, что не хватает денег. А раз не хватает денег — идут процессы на удешевление, которые не всегда качественно идут и тянут за собой последствия. Потом коллеги вступают в действия, пишут предписания, и мы боремся с ветряными мельницами.

Этот 5-процентный указ — он квинтэссенция всего того, что «наболело», говорит Авраменко.

— Он выявит слабые места, отметет случайные, если можно так назвать, организации. Не зря говорил глава государства, что приходят мальчики 20−25 лет: стол, стул, каким-то способом законным взяли землю для строительства дома, собрали деньги с людей и начинают строить. При любом малейшем сбое им нечем это покрыть — вот вам долгострои, вот вам проблемы. Когда придет тот же МАПИД, даже УКС районный — за ним есть база, есть основа. Если какой-то сбой — оно проходит, выравнивается и идет дальше. Это касается не только Минска, но и любого другого города. Люди должны быть уверены, что приходит организация, которая умеет строить такие дома.

Что там в указе?

Напомним, 2 июля 2020 года был подписан указ № 247 «О строительстве жилых помещений». По мнению законодателей, он направлен на снижение стоимости строительства жилья. В частности, за счет ограничения прибыли застройщика 5% от сметной стоимости жилых помещений. Но здесь есть важное условие: это ограничение распространяется только на случаи, когда для строительства застройщик привлекает деньги покупателей, то есть продает квартиры по схеме долевого строительства или продажи жилищных облигаций.

Прописанный в указе механизм таков: застройщик по-прежнему может продавать квартиры еще на стадии строительства (долевое строительство, жилищные облигации) и тем самым финансировать строительство дома за счет покупателей, однако в течение трех месяцев после ввода дома в эксплуатацию он будет обязан за свой счет провести аудит на предмет определения величины своей прибыли не более чем 5%. В случае если выявится, что покупателями были уплачены излишние суммы, он должен их вернуть им обратно.

Но некоторые участники рынка предполагают, что ограничение прибыли вряд ли сделает жилье дешевле.