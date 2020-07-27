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В Минске после «пьяного» ДТП водитель с ножом напал на очевидца
Источник материала: ОНТМинске после «пьяного» ДТП водитель с ножом напал на очевидца" class="one-news__figure-img">
В Минске после дорожно-транспортного происшествия водитель напал с ножом мужчину – свидетеля произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.
В понедельник днем, 27 июля в Минске на улице Козлова, по предварительным данным, водитель «Форда», перестраиваясь в первую полосу и столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем марки «Инфинити».
При этом водитель «Форда» попытался скрыться с места аварии, однако его задержали очевидцы, одного из них водитель успел ранить ножом. Работники «скорой» оказали пострадавшему помощь, обошлось без госпитализации.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и представители ГАИ.
Фото: МВД, ГУВД Мингорисполкома
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В Минске после дорожно-транспортного происшествия водитель напал с ножом мужчину – свидетеля произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД. В понедельник...
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