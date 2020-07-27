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В Минске после «пьяного» ДТП водитель с ножом напал на очевидца

27.07.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске после «пьяного» ДТП водитель с ножом напал на очевидцаМинске после «пьяного» ДТП водитель с ножом напал на очевидца" class="one-news__figure-img">

В Минске после дорожно-транспортного происшествия водитель напал с ножом мужчину – свидетеля произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

В понедельник днем, 27 июля в Минске на улице Козлова, по предварительным данным, водитель «Форда», перестраиваясь в первую полосу и столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем марки «Инфинити».  


При этом водитель «Форда» попытался скрыться с места аварии, однако его задержали очевидцы, одного из них водитель успел ранить ножом. Работники «скорой» оказали пострадавшему помощь, обошлось без госпитализации.

«По предварительным данным, водитель «Форда» был нетрезв», - отмечается в сообщении МВД.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и представители ГАИ.

 

 

Фото: МВД, ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Минске после дорожно-транспортного происшествия водитель напал с ножом мужчину – свидетеля произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД. В понедельник...
 
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