Источник материала: Myfin

Премия «Народная марка» Беларуси открыла новый сезон

С 15 июля по 15 августа проходит первый из трех этапов Премии, в рамках которого жители Беларуси могут поделиться своими предпочтениями в номинациях продуктов питания. В течение этого времени анкета будет открыта онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by, на ведущих интернет-ресурсах Беларуси, а также опубликована в центральной и региональной прессе, общий тираж составит свыше 3 млн. экземпляров.

