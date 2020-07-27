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Премия Народная марка Беларуси открыла новый сезон

27.07.2020 18:02 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Премия «Народная марка» Беларуси открыла новый сезон

С 15 июля по 15 августа проходит первый из трех этапов Премии, в рамках которого жители Беларуси могут поделиться своими предпочтениями в номинациях продуктов питания. В течение этого времени анкета будет открыта онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by, на ведущих интернет-ресурсах Беларуси, а также опубликована в центральной и региональной прессе, общий тираж составит свыше 3 млн. экземпляров.

 
 
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