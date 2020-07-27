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Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В хорошей форме сейчас центр региона. Миниатюрные символы тысячелетней истории Бреста на солнечных часах – один из подарков к миллениуму.
Они буквально начали отсчет нового времени в истории города. Брестчане помнят, как совсем недавно пойти прогуляться на набережную отнюдь не было хорошей идеей. Подступиться к речке было невозможно. Сегодня это модное место променадов.
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Грандиозный миллениум преобразил не только центр города со знаменитым брестским «Арбатом», но и микрорайоны.
Сергей Лободинский, председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:
Город приобрел Заречный микрорайон, который сегодня развивается. Много было построено зданий, сооружений в рамках празднования, в том числе и социальные объекты – школы, сады.
Сегодня в Бресте зайдите на центральные улицы – это и детские площадки, и благоустроенные дворы.
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Новости Беларуси. В хорошей форме сейчас центр региона. Миниатюрные символы тысячелетней истории Бреста на солнечных часах – один из подарков к миллениуму. ...
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