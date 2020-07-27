ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Великую Победу нужно сохранить как символ для будущих поколений — Лискович

27.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Великую Победу нужно сохранить как символ для будущих поколений — Лискович

Победу нужно сохранить как символ для будущих поколений независимо от того, сколько времени пройдет после Великой Отечественной войны. Свой вклад в это призван внести и VII Форум регионов Беларуси и России. Такое мнение сегодня во время тематического круглого стола в Минске высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Предстоящий форум будет посвящен историческому наследию Великой Победы как основе развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России. «Победа никогда не сможет стать второстепенным элементом. Она всегда будет идти под номером один. Мы обязаны сделать ее символом, который будет сопровождать наших людей независимо от того, сколько времени пройдет после Великой Отечественной войны, — отметил Виктор Лискович. — Форум в этом плане тоже должен оставить свой след, повлиять на молодежь».

По словам сенатора, при подготовке к мероприятию появилась идея создания книг о блокаде Ленинграда и послевоенном восстановлении Беларуси. Касаясь второго издания, Виктор Лискович пояснил, что в нем будут представлены старые и современные фотографии объектов, разрушенных во время войны и впоследствии отстроенных.

В программе форума — ряд тематических секций. Одна из них пройдет в Национальной академии наук. Будут обсуждаться вопросы гуманитарного сотрудничества двух стран. В дни форума в НАН развернется выставка военных раритетов.

Как сообщалось, мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России пройдут в 23-25 сентября в Минске и Минской области. Ожидается, что в нем примут участие более 500 человек.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победу нужно сохранить как символ для будущих поколений независимо от того, сколько времени пройдет после Великой Отечественной войны. Свой вклад в это призван...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Калинковичах мальчик застрял головой между прутьями ограждения моста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика