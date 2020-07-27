Великую Победу нужно сохранить как символ для будущих поколений — Лискович

Источник материала: Вороновская газета





Победу нужно сохранить как символ для будущих поколений независимо от того, сколько времени пройдет после Великой Отечественной войны. Свой вклад в это призван внести и VII Форум регионов Беларуси и России. Такое мнение сегодня во время тематического круглого стола в Минске высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Предстоящий форум будет посвящен историческому наследию Великой Победы как основе развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России. «Победа никогда не сможет стать второстепенным элементом. Она всегда будет идти под номером один. Мы обязаны сделать ее символом, который будет сопровождать наших людей независимо от того, сколько времени пройдет после Великой Отечественной войны, — отметил Виктор Лискович. — Форум в этом плане тоже должен оставить свой след, повлиять на молодежь».

По словам сенатора, при подготовке к мероприятию появилась идея создания книг о блокаде Ленинграда и послевоенном восстановлении Беларуси. Касаясь второго издания, Виктор Лискович пояснил, что в нем будут представлены старые и современные фотографии объектов, разрушенных во время войны и впоследствии отстроенных.

В программе форума — ряд тематических секций. Одна из них пройдет в Национальной академии наук. Будут обсуждаться вопросы гуманитарного сотрудничества двух стран. В дни форума в НАН развернется выставка военных раритетов.

Как сообщалось, мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России пройдут в 23-25 сентября в Минске и Минской области. Ожидается, что в нем примут участие более 500 человек.

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